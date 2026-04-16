Travaux sylvicoles : l'AMP autorise Rexforêt à poursuivre son processus d'appel d'offres

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Rexforêt relance dès aujourd'hui l'appel d'offres pour déterminer la valeur des contrats répartis entre plusieurs fournisseurs (CRPF) pour les prochaines saisons sylvicoles. Cela fait suite au rejet par l'Autorité des marchés publics (AMP) de l'ensemble des plaintes reçues ayant mené à la suspension du processus d'adjudication le 24 février dernier.

L'AMP indique que le processus d'appel d'offres est balisé sans laisser place à une application arbitraire. Ainsi, les documents d'appel d'offres assurent un traitement intègre et équitable des concurrents et permettent à ceux qui sont qualifiés de participer.

Il est important de noter que la relance de l'appel d'offres ne remet aucunement en question la décision de Rexforêt du 31 mars dernier de reconduire les CRPF de la dernière année pour la saison 2026-2027, laquelle demeure. Afin de pallier les délais provoqués par la suspension de l'appel d'offres, la reconduction des contrats était tout indiquée pour débuter la saison sylvicole selon le calendrier.

Ainsi, même si à l'origine l'appel d'offres devait servir à établir les valeurs de contrats pour les saisons 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029, le processus d'adjudication s'appliquera uniquement pour les deux dernières saisons.

Les fournisseurs ont jusqu'au 27 avril prochain à 16 h pour déposer leur soumission sur le SEAO.

À propos de Rexforêt

Rexforêt, société par actions et filiale d'Investissement Québec, a pour mandat de soutenir le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) dans l'aménagement forestier durable des forêts publiques du Québec. Rexforêt gère, coordonne et assure le suivi de travaux tels que la sylviculture, la voirie forestière, les inventaires et le martelage partout au Québec.

Cliquez sur le lien suivant pour consulter les décisions prises par l'AMP : Suspension levée - Appel d'offres n° 20120915 | AMP

SOURCE Rexforêt

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