Rexforêt lancera la saison sylvicole selon le calendrier habituel

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - À la suite d'une décision de son conseil d'administration, Rexforêt annonce que la saison sylvicole, notamment le reboisement, pourra débuter normalement en mai grâce à la reconduction des contrats répartis à plusieurs fournisseurs (CRPF) de la dernière année.

Rappelons que l'appel d'offres de Rexforêt visant à réviser les CRPF pour la période 2026-2029 est suspendu par l'Autorité des marchés publics (AMP) depuis le 24 février dernier, en raison de plaintes reçues. Cette suspension représente une situation de force majeure pour Rexforêt.

La décision du conseil d'administration respecte la Loi sur les contrats des organismes publics et la Politique sur les conditions des contrats de Rexforêt. Il s'agissait de la seule option permettant de maintenir le calendrier habituel des travaux sylvicoles. Il faut savoir que même une décision rapide de l'AMP sur la reprise de l'appel d'offres amenait le lancement de la saison à la fin juin dans le meilleur des scénarios. Or, chaque année, environ 40 % des arbres plantés par le biais de Rexforêt au Québec le sont en mai et juin.

La solution adoptée permettra à l'AMP de terminer son analyse à laquelle Rexforêt collabore pleinement. Par la suite, Rexforêt pourra intégrer les conclusions de l'AMP afin de continuer l'AOP 2026, qui portera alors sur les saisons 2027-2028 et 2028-2029

Enveloppe bonifiée pour 2026-2027

Rexforêt renouvellera donc les contrats des 96 détenteurs de CRPF de 2025-2026 en répartissant au prorata la valeur globale des budgets destinés aux CRPF. L'enveloppe sera de 134 M$, en comparaison de 117 M$ l'an dernier. Les contrats pourront être signés en avril.

En parallèle, Rexforêt maintient les appels d'offres en cours pour des contrats au plus bas soumissionnaire. Ces contrats sont d'une valeur estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars pour 2026-2027.

À propos de Rexforêt

Rexforêt, société par actions et filiale d'Investissement Québec, a pour mandat de soutenir le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) dans l'aménagement forestier durable des forêts publiques du Québec. Rexforêt gère, coordonne et assure le suivi de travaux tels que la sylviculture, la voirie forestière, les inventaires et le martelage partout au Québec.

SOURCE Rexforêt

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