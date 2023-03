Travaux sur la transformation de la gouvernance des systèmes de santé - Leçons apprises pour une transformation de la gouvernance réussie

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) publie aujourd'hui, en collaboration avec une équipe de recherche dirigée par le professeur de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Jean-Louis-Denis, un rapport en deux parties qui présente une analyse sur la transformation de la gouvernance des systèmes de santé.

La première partie de cette publication porte plus généralement sur les faits saillants qui se détachent de la revue de littérature réalisée sur ce thème, alors que la deuxième partie examine plus concrètement les transformations de la gouvernance dans les systèmes de santé de provinces canadiennes.

Le CSBE a entrepris ces travaux sur la transformation de la gouvernance des systèmes de santé pour soutenir l'évolution des politiques publiques en approfondissant une orientation proposée dans son rapport sur la gestion de la première vague de la pandémie de COVID-19 au Québec. Dans ce rapport, intitulé Le devoir de faire autrement, le CSBE soulignait que le ministère de la Santé et des Services sociaux ne valorise pas suffisamment son rôle de gouvernance dans le système de santé, ce qui freine le développement d'une offre de soins et de services optimisée pour la santé de la population.

Le CSBE croit que les principales leçons apprises dans le cadre de son analyse de la transformation de la gouvernance des systèmes de santé pourraient contribuer à soutenir la prise de décision du gouvernement dans le cadre du processus de transformation de la gouvernance du système de santé et des services sociaux québécois qu'il s'apprête à mettre en œuvre.

Citation :

« Ces travaux sur la transformation de la gouvernance des systèmes de santé me tiennent très à cœur. Je suis d'avis qu'une gouvernance performante contribue au fonctionnement optimal d'un système de santé en accroissant ses capacités d'innovation et d'adaptation. Une gouvernance efficace permet de mieux répondre à l'évolution des besoins de la population et de son environnement. »

Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être

Pour consulter les documents sur la transformation de la gouvernance des systèmes de santé :

Analyse de la littérature

Expérience canadienne

Sommaire exécutif

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

