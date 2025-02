Appel de candidatures dans toutes les régions du Québec - Forum de consultation 2025-2028 - Faites entendre votre voix en matière de santé et de bien-être!

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être invite toutes les personnes intéressées à participer à un exercice délibératif unique au Québec à déposer leur candidature pour rejoindre son Forum de consultation en visitant le https://faitesentendrevotrevoix.com/.

Le Forum de consultation est un groupe composé de 27 personnes, dont 18 citoyennes et citoyens de chacune des régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population. La durée du mandat des membres du Forum est de trois ans et ils se réuniront trois à quatre fois par année pour des séances durant deux jours.

Du 10 février au 16 mars 2025 : Appel de candidatures pour les citoyennes et citoyens

Toute personne qui souhaite contribuer aux réflexions du Commissaire à la santé et au bien-être sur la santé et le bien-être de la population québécoise est invitée à se rendre au faitesentendrevotrevoix.com. Elle pourra y consulter les critères d'admissibilité et de sélection et y déposer sa candidature au plus tard le 16 mars 2025. Afin de bien refléter la diversité de la population québécoise, la composition du Forum et le processus de sélection tiendront compte de la parité hommes-femmes et de la représentativité régionale, générationnelle, socioculturelle, ethnoculturelle et linguistique.

Du 10 février au 11 avril 2022 : Appel de candidatures pour personnes expertes

Toute personne qui a une expertise particulière dans le domaine de la santé et des services sociaux et qui souhaite contribuer aux discussions du Forum et s'impliquer dans ce processus d'interdisciplinarité doit signifier son intérêt auprès de son organisme ou université d'affiliation. Pour connaître la liste des organismes et universités qui seront consultés par le CSBE et en savoir plus sur les critères d'admissibilité et de sélection, rendez-vous au faitesentendrevotrevoix.com. Les organismes et universités consultés ont jusqu'au 11 avril 2025 pour soumettre des candidatures à la commissaire.

Citation :

« Nous souhaitons tous un système de santé qui répond efficacement à nos besoins. Mais en raison du vieillissement de la population et de l'augmentation des maladies chroniques, l'accès à des soins de qualité dans des délais raisonnables devient un défi grandissant. Afin d'aider le Québec à relever ces défis, le Commissaire analyse la performance du système de santé et de services sociaux et formule des recommandations. Pour ce faire, il a besoin de votre point de vue! Que vous soyez citoyen ou expert, votre expérience combinée peut contribuer à l'amélioration de système de santé et de services sociaux. »

- Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être

Faits saillants :

Le Commissaire à la santé et au bien-être ne reçoit aucune candidature directement . Conformément à son Règlement : le CSBE a confié le processus de sélection des candidatures citoyennes à un organisme indépendant pour que celui-ci soit le plus objectif possible. Tango Solutions RH répondra ainsi aux demandes d'information, recevra vos candidatures et les présélectionnera pour l'édition 2025-2028. Tango Solutions RH est une organisation indépendante et non partisane spécialisée dans le recrutement, la gestion des ressources humaines et la gestion stratégique. Tango Solutions RH consultera des organismes et universités pour qu'ils lui soumettent des candidatures d' experts . La sélection des candidats experts sera par la suite effectuée en collaboration avec le CSBE.

. Conformément à son : Pour en apprendre plus sur les travaux du Forum de consultation ou lire les témoignages de membres, rendez-vous au faitesentendrevotrevoix.com, sections « Réalisations antérieures » et « Témoignages ».

Pour toute question sur l'appel de candidatures et le processus de sélection des candidatures citoyennes, vous pouvez joindre Tango Solutions RH par téléphone (sans frais) : 1 833-778-8867 (sans frais), poste 103, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h ou par courriel à [email protected] .

. Les nouveaux membres du Forum de consultation du CSBE seront nommés par la commissaire en juin 2025.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

