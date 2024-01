Travaux scientifiques en lien avec les déplacements des cerfs de Virginie en Montérégie

LONGUEUIL, QC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) souhaite aviser les citoyens des villes de Longueuil, de Saint-Bruno-de-Montarville, de Saint-Basile-le-Grand, de Boucherville et de Sainte-Julie que des travaux scientifique associés au suivi des déplacements des cerfs en milieux urbains et périurbains seront réalisés par ses équipes durant les mois de janvier et février 2024 dans leur municipalité.

Les parcs naturels en milieux urbains et périurbains apportent plusieurs bénéfices, aussi bien pour les écosystèmes que pour la santé physique et mentale des citoyens qui les fréquentent. Dans ces parcs, les populations de cerfs de Virginie deviennent souvent abondantes, ce qui accélère la dégradation des écosystèmes, y compris la biodiversité. Ces fortes densités et les contacts étroits entre l'humain et les cerfs dans ces milieux sont également associés à des risques accrus de transmission de maladies entre les espèces.

L'un des objectifs principaux du projet est d'évaluer les déplacements des cerfs de Virginie en milieux urbains et périurbains, à l'intérieur et à la périphérie de parcs situés en Montérégie. Il vise également à connaître la connectivité entre ces milieux et la dispersion potentielle de maladies associées aux déplacements des cerfs.

Dans le cadre d'une phase initiale d'un projet de recherche, le MELCCFP prévoit l'identification de 20 cerfs de Virginie dans les secteurs du parc national du Mont-Saint-Bruno et du boisé Du Tremblay à Longueuil au cours des mois de janvier et février 2024. Différentes données seront recueillies afin de connaitre leur état de santé, leurs déplacements et les risques de transmission de maladies vers l'homme. Prenez note qu'une étiquette d'identification sera apposée à l'oreille des cerfs échantillonnés.

Afin de permettre d'acquérir les connaissances nécessaires, des équipements seront installés à différents endroits. Ceux-ci seront identifiés à l'aide d'une affiche Travaux scientifiques en cours afin d'informer la population du projet. Les travaux seront effectués par des équipes qualifiées et expérimentées, dirigées par le MELCCFP avec la collaboration des gestionnaires des territoires sur lesquels les travaux seront effectués.

Collaboration de la population

Le MELCCFP sollicite la collaboration de tous les utilisateurs pour assurer le maintien de l'intégrité des équipements scientifiques utilisés afin de favoriser la réussite de l'étude. Il est demandé aux utilisateurs de ne pas s'en approcher pour éviter les bris et déplacements d'équipement.

