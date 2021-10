Travaux majeurs à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine - Interruption complète du service, entre 20 h et 5 h, du 21 au 24 octobre

QUÉBEC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - En raison de travaux majeurs planifiés, la Société des traversiers du Québec (STQ) avise la clientèle de la traverse de Tadoussac qu'il y aura une interruption complète du service entre 20 h et 5 h, du 21 et le 24 octobre inclusivement. La STQ doit effectuer le remplacement des défenses du quai de Baie-Saint-Catherine et une interruption complète du service est requise afin de procéder sécuritairement aux travaux.

La STQ invite la clientèle de la traverse de Tadoussac à prévoir ses déplacements en consultant l'horaire détaillé au traversiers.com.

Ces travaux majeurs sont réalisés à cette période de l'année, car les conditions maritimes sont propices à l'installation de défenses et ils doivent être effectués avant la période des glaces.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com

