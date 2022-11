SHERBROOKE, QC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Du 10 novembre au 5 décembre 2022 inclusivement, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à s'exprimer sur les activités forestières inscrites dans les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) en Estrie. Le Ministère souhaite connaître les préoccupations des utilisateurs et utilisatrices de la forêt en lien avec les activités forestières planifiées.

Pendant cette période, la population est invitée à émettre ses commentaires sur les nouveaux secteurs d'intervention potentiels, plus particulièrement sur les points suivants :

les secteurs d'intervention potentiels (SIP) des travaux sylvicoles commerciaux et non commerciaux (récolte de bois, préparation de terrain, reboisement, entretien de plantation et éclaircie précommerciale);



les chemins principaux ainsi que les infrastructures à construire ou à améliorer où des activités d'aménagement sont envisagées.

Les personnes intéressées peuvent consulter les documents, y compris les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO), et émettre leurs commentaires en ligne jusqu'au 5 décembre 2022 à 23 h 59, à l'adresse Québec.ca/consultations-foret-estrie.

SÉANCE D'INFORMATION VIRTUELLE

De plus, des séances d'information virtuelles seront tenues en collaboration avec la Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) de l'Estrie. Le personnel y abordera les plans visés par la consultation publique, échangera avec les personnes participantes et répondra à leurs questions.

Pour assister à une rencontre d'information virtuelle, référez-vous au lien suivant : https://tgirt.ca/fr/consultations/.

POUR INFORMATION

Si vous n'avez pas accès à un service Internet ou si vous souhaitez obtenir plus d'information, vous pouvez laisser un message vocal à l'un des bureaux régionaux du Ministère indiqués ci-dessous, et un représentant ou une représentante du Ministère communiquera avec vous dans les jours suivants.

Il est également possible de consulter et de commenter les PAFIO dans les bureaux du Ministère en semaine, sur rendez-vous, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Unité de gestion de l'Estrie 200, rue Belvédère Nord, bureau 1.05 Sherbrooke, Qc J1H 4A9 819 820-3190 [email protected]. Bureau de Lac-Mégantic 5527, rue Frontenac, bureau 211 Lac-Mégantic, Qc G6B 1H6 819 583-1141 [email protected].

