QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Afin de mieux répondre aux besoins des jeunes en difficulté d'adaptation, la directrice nationale de la protection de la jeunesse (DNPJ), Catherine Lemay, a lancé aujourd'hui les travaux majeurs sur la révision des services en réadaptation pour les jeunes hébergés en centre jeunesse.

Ce chantier vise notamment à mettre en œuvre les recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. En effet, la Commission souligne la nécessité d'améliorer l'offre de services dans les centres de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation et de les humaniser davantage. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a mandaté le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour piloter ces travaux.

En plus d'améliorer la qualité des services offerts aux jeunes admis en centre de réadaptation, les travaux ont pour objectif d'éviter et de réduire les placements ainsi que leur durée, de favoriser les réinsertions sociales et familiales et d'harmoniser et d'uniformiser les pratiques cliniques au Québec.

Depuis juin dernier, la DNPJ a entrepris une tournée afin de visiter et d'auditer les services qui sont offerts en centre de réadaptation. Les constats qui en ressortent permettront d'alimenter ce chantier important.

Au terme de ces travaux, un Cadre de référence sur les services offerts dans les centres de réadaptation pour les jeunes en difficultés d'adaptation sera diffusé. Il offrira une vision contemporaine des services, en s'appuyant sur les données probantes et les besoins des jeunes et de leur famille. Ce cadre de référence balisera l'offre de service des établissements de l'ensemble des régions du Québec, en accord avec les besoins de leur clientèle et leur réalité régionale.

Citation :

« La qualité des services de réadaptation offerts aux jeunes est d'une importance primordiale, qu'ils soient offerts en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation ou dans les autres milieux de vie. C'est un chantier crucial qui s'amorce : il faut travailler tous ensemble afin d'améliorer ces services pour prévenir les placements, permettre aux jeunes d'évoluer dans des milieux sécuritaires et bienveillants et favoriser leur réintégration. Ils doivent contribuer à la préparation de leur autonomie et répondre davantage à leurs besoins et ceux de leur famille. Merci à toutes les équipes qui prendront part aux efforts pour établir les fondements des services de réadaptation de demain. »

Catherine Lemay, directrice nationale de la protection de la jeunesse

Faits saillants :

Rappelons que le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent) consacrait un chapitre entier rappelant la nécessité d'améliorer l'offre de services dans les centres de réadaptation pour les jeunes en difficultés d'adaptation (CRJDA). Ces travaux s'inscrivent dans la foulée des efforts en ce sens.

