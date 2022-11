Travaux du Canadien National - Entraves importantes à venir sur le pont de Québec

LÉVIS, QC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux d'entretien relevant du Canadien National entraîneront des entraves majeures sur le pont de Québec, de jour, de soir et de nuit, au cours des prochaines semaines.

Fermeture de deux voies sur trois; seule une voie en direction nord sera maintenue ouverte à la circulation aux dates suivantes :



Dimanche 27 novembre et lundi 28 novembre, entre 19 h et 5 h 30 le lendemain;



Mardi 29 novembre au jeudi 1 er décembre, entre 20 h et 5 h 30 le lendemain;

décembre, entre 20 h et 5 h 30 le lendemain;

Samedi 3 décembre au lundi 5 décembre, entre 19 h et 22 h;



Mardi 6 décembre au jeudi 8 décembre, entre 20 h et 22 h.

Fermeture complète du pont durant ces périodes :



Samedi 3 décembre, entre 22 h et 7 h le lendemain;



Dimanche 4 décembre au jeudi 8 décembre, entre 22 h et 5 h 30 le lendemain.

Lors de ces fermetures, les usagers sont invités à emprunter le pont Pierre-Laporte pour passer d'une rive à l'autre du fleuve. De plus, prenez note que d'autres fermetures auront lieu au cours des prochaines semaines, de jour, entre 9 h et 15 h, ou de soir, entre 19 h et 5 h 30 le lendemain, mais qu'une voie dans chaque direction sera maintenue durant ces opérations.

Il est à noter que ces entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Avant de prendre la route, les automobilistes sont donc invités à consulter Québec 511 afin de connaître les entraves en cours.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d'ailleurs les usagers pour leur collaboration.

