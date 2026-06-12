Travaux de réparation des ponts d'étagement de l'autoroute 640 à Saint-Eustache - Fermeture complète de la 25e Avenue du 19 au 22 juin

LAVAL, QC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'un tronçon de la 25e Avenue à Saint-Eustache, entre la rue Dubois et l'avenue Mathers, sera fermée au cours de la fin de semaine du 19 au 22 juin. Ces entraves sont requises dans le cadre de travaux intensifs, afin de réparer les ponts d'étagement de l'autoroute 640, au-dessus de la 25e Avenue.

Entrave et gestion de la circulation

Fermeture de la 25 e Avenue, de vendredi, 22 h, à lundi, 5 h. Les usagers de l'autoroute 640, en direction ouest, sont invités à prendre la sortie n o 11 (R-148, Lachute, Saint-Eustache, Boulevard Arthur-Sauvé), le boulevard Arthur-Sauvé (route 148) et l'autoroute 640, en direction est, pour rejoindre la 25 e Avenue, en direction sud. Les usagers de la 25 e Avenue, en direction sud, sont invités à prendre l'autoroute 640, en direction ouest, la sortie n o 11 (R-148, Lachute, Saint-Eustache, Boulevard Arthur-Sauvé), le boulevard Arthur-Sauvé (route 148) et l'autoroute 640, en direction est, pour reprendre la 25 e Avenue, en direction sud. Les usagers de la 25 e Avenue, en direction nord, sont invités à prendre l'autoroute 640, en direction est, l'autoroute 13, en direction sud, la sortie n o 20 (R-344, Boisbriand, Saint-Eustache, chemin de la Grande-Côte), l'avenue Mathers, le chemin de la Grande-Côte (route 344), l'autoroute 13, en direction nord, la sortie n o 22 Ouest (A-640, Saint-Eustache, Oka) et l'autoroute 640, en direction ouest, pour reprendre la 25 e Avenue, en direction nord.

Avenue, de vendredi, 22 h, à lundi, 5 h. Fermeture d'une voie sur deux de l'autoroute 640, dans les deux directions, à la hauteur de la 25 e Avenue, de samedi, 6 h, à dimanche, 22 h 30.

Avenue, de samedi, 6 h, à dimanche, 22 h 30. Fermeture d'une voie sur deux de la voie de desserte de l'autoroute 640, en direction ouest, à la hauteur de la sortie no 14 (25e Avenue), de 22 h 30 à 5 h.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]