Travaux d'inventaire forestier en forêt publique et privée dans plusieurs régions du Québec

QUÉBEC, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) souhaite informer la population qu'il effectue en ce moment des travaux d'inventaire forestier dans les forêts publiques et privées de plusieurs régions du Québec. Ceux-ci sont réalisés dans le respect de l'interdiction de circuler en forêt en vigueur relativement à la situation des feux de forêt.

Ces travaux annuels se poursuivront jusqu'au 15 novembre 2023 dans les régions suivantes : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Côte-Nord, Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Outaouais et Saguenay−Lac-Saint-Jean. Des consultantes et consultants forestiers mandatés par le MRNF mesureront 4 217 placettes-échantillons temporaires (PET) et permanentes (PEP) ainsi que 848 points d'observation écologique (POE), tous situés en forêt publique et privée.

Des cartes illustrant la réalisation annuelle sont disponibles sur le site Web du MRNF. Des travaux associés à l'Inventaire forestier national et à l'établissement de points de contrôle pour valider la qualité de la cartographie réalisée par le MRNF auront également lieu.

Règles de fonctionnement

Aucun arbre n'est blessé ni coupé lors des travaux. Des rubans marqueurs servant de repère ainsi que de la peinture de couleur (par exemple : jaune, orange, verte, etc.) pour la numérotation des arbres sont appliqués. Dans certains cas, un petit échantillon de la surface du sol est prélevé.

Le MRNF communique par écrit avec les propriétaires de forêts privées concernés avant la réalisation des travaux. De plus, les prestataires de services mandatés communiquent avec les responsables des zecs, des pourvoiries et des réserves fauniques afin d'harmoniser l'horaire des déplacements du personnel avec celui des activités de chasse au gros gibier. Enfin, aucun inventaire n'est réalisé pendant la première fin de semaine de chasse à la carabine de l'orignal ou du cerf de Virginie sur les territoires libres.

Cueillette et utilisation des données

Une placette-échantillon est une unité circulaire qui couvre une superficie de 400 mètres carrés. À l'intérieur de chaque placette-échantillon, les forestières et forestiers recueillent divers renseignements concernant notamment les essences, la qualité et l'état de santé des arbres. Ils effectuent également un relevé de la végétation du sous-bois, notent les caractéristiques du sol et déterminent l'âge et la hauteur d'arbres qui y croissent. Les données traitées et analysées offriront un portrait représentatif des forêts situées sur ces territoires.

Le point d'observation écologique est l'unité de base pour effectuer la collecte de données écologiques sur le territoire (par exemple : type de sol, pente, végétation). Il s'agit ici aussi de placettes d'une superficie de 400 mètres carrés. Les points d'observation écologique ont été établis de 1986 à 2000. Depuis 2021, le Ministère revisite une certaine proportion de ces points afin d'acquérir des connaissances sur les effets des changements climatiques et des perturbations sur la végétation et les sols des forêts du Québec méridional.

Le Québec méridional est la partie du territoire québécois qui se trouve sous la limite territoriale (ou limite nordique) des forêts attribuables. Cette limite est un tracé qui délimite les forêts qui peuvent être aménagées de façon durable.

Répartition des échantillons sur le territoire

L'échantillonnage se déroulera selon la répartition régionale suivante :

FORÊT PUBLIQUE Régions PET PEP POE Abitibi-Témiscamingue 0 0 4 Bas-Saint-Laurent 0 0 48 Capitale-Nationale 645 18 69 Côte-Nord 0 107 0 Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 0 0 156 Lanaudière 252 12 8 Laurentides 0 0 86 Mauricie 1410 108 0 Outaouais 0 0 204 Saguenay−Lac-Saint-Jean 597 456 20

FORÊT PRIVÉE Régions - Agences régionales de la mise en

valeur des forêts privées PET PEP POE Bas-Saint-Laurent 0 0 16 Capitale-Nationale 0 0 39 Centre-du-Québec 176 0 0 Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 0 0 68 Lanaudière 0 0 16 Laurentides 0 0 51 Mauricie 260 0 4 Outaouais 0 0 51 Saguenay−Lac-Saint-Jean 0 176 8

