Travaux d'asphaltage sur l'autoroute 15 à Laval

LAVAL, QC, le 12 mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux d'asphaltage seront réalisés sur l'autoroute 15, à Laval et sur le pont Médéric-Martin. Ils s'amorceront le 15 mai prochain et s'échelonneront jusqu'en octobre 2023. Les interventions seront réalisées de nuit, en direction nord et sud :

du boulevard Saint-Elzéar jusqu'au pont Gédéon-Ouimet (reliant Laval et Boisbriand );

et ); sur le pont Médéric-Martin (reliant Montréal et Laval ), jusqu'au boulevard Cartier .

Gestion de la circulation

Des fermetures de nuit de l'autoroute seront nécessaires dans ces secteurs.

Autoroute 15, entre le boulevard Saint-Elzéar et le pont Gédéon-Ouimet

Fermeture complète d'une direction avec circulation à contresens sur la chaussée opposée.

Pont Médéric-Martin

Fermeture de trois voies sur quatre, dans chaque direction.

Lors des fermetures de nuit, certaines entrées et sorties de l'autoroute seront fermées. Les usagers de la route pourront emprunter des chemins de détour via le réseau routier municipal.

Des fermetures partielles de jour sont aussi à prévoir sur le boulevard Gouin, à Montréal, et sur le boulevard des Prairies, à Laval. Une circulation en alternance sera mise en place le cas échéant.

Tous les détails des fermetures seront mis à jour quotidiennement sur le Québec511.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Plusieurs projets sont à venir pour le corridor de l'autoroute 15, consultez la page Web de l'optimisation à Laval et sur la Rive-Nord pour plus d'information.

