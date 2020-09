Grâce au son full duplex (favorisant une communication naturelle dans les deux sens), le Speak 750 assure la transmission simultanée des deux côtés de la conversation. Cela signifie que les conversations peuvent se dérouler comme si elles se déroulaient en personne, ce qui crée une expérience immersive et élimine les inquiétudes de rater de l'information importante. Comme ce produit offre moins d'interruptions et de meilleures conversations, les entreprises peuvent profiter de collaborations plus efficaces, tout en favorisant l'adoption de communications unifiées (CU) lors d'appels de qualité supérieure.

Dispositif plug-and-play permettant une collaboration instantanée

Selon une étude, 10 % du temps prévu pour une réunion d'une durée moyenne de 60 minutes de réunion est perdu en raison de problèmes techniques1. Les fonctions plug-and-play du Speak 750 permettent aux professionnels de se connecter instantanément grâce à une configuration simple et rapide avec un ordinateur portable, un téléphone intelligent ou une tablette au moyen d'une clé USB ou de la technologie Bluetooth. La connectivité au Speak 750 n'est pas limitée à un seul appareil. Il peut être jumelé à jusqu'à huit appareils, et il peut se connecter à deux appareils en même temps, ce qui permet aux utilisateurs de passer facilement d'un appel à un autre.

Le modèle Speak 750 pour Microsoft Teams, certifié pour Microsoft Teams, est doté d'un bouton Microsoft Teams qui permet une connexion instantanée avec vos collègues. Des notifications avisent les utilisateurs lorsqu'il est temps de se joindre à un appel, ou lorsqu'on tente de les joindre. Les utilisateurs n'ont qu'à appuyer sur le bouton pour participer directement à un appel en cours sur Microsoft Teams, de sorte que la connexion avec les collègues se fait toujours d'un seul clic.

Le modèle Speak 750 UC fonctionne avec toutes les plateformes UC de pointe. Il dispose d'un bouton intelligent qui peut être programmé pour Siri, l'Assistant Google ou les appels abrégés.

Calum MacDougall, vice-président principal de Jabra, a déclaré : « À mesure que le monde du travail évolue, la collaboration demeure une priorité pour les entreprises mondiales. Le Jabra Speak 750 convient à tous les scénarios imaginables liés à une salle de réunion et permet de passer à la prochaine étape du travail souple, qu'il s'agisse d'un appel dans un bureau impliquant les mesures de distanciation sociale ou d'une conférence improvisée dans votre salon. Le réglage full duplex de qualité supérieure facilite les appels et simplifie la collaboration. »

Principales fonctions et caractéristiques

Connectivité plug-and-play avec les téléphones IP/systèmes UC au moyen d'un câble USB ou d'un adaptateur Bluetooth

Son full duplex qui offre moins d'interruptions, des conversations de meilleure qualité et une collaboration plus efficace

Connectivité Bluetooth facile avec les téléphones intelligents et les tablettes

Portée sans fil allant jusqu'à 98 pieds/30 mètres (entre le poste téléphonique à haut-parleur et l'adaptateur Bluetooth), et jusqu'à 32 pieds/10 mètres (entre le poste téléphonique à haut-parleur et le téléphone intelligent ou la tablette)

En ce qui concerne le modèle pour Microsoft Teams, interagissez au moyen du bouton Microsoft Teams pour une collaboration harmonieuse.

En ce qui concerne le modèle UC, intégrez votre assistant numérique pour téléphone intelligent à l'aide de Siri ou de l'Assistant Google, ou personnalisez votre Speak 750 afin de profiter de la fonction d'appel abrégé à l'aide du logiciel Jabra Direct.

Intégration et contrôle des appels harmonieux avec les principaux systèmes UC et téléphones PC

Haut-parleur de calibre haute fidélité pour une expérience vocale, musicale et multimédia exceptionnelle

La technologie de traitement numérique de signal émet un son clair et sans échos ni sons déformés

Autonomie de la batterie jusqu'à 11 heures

Option de liaison sans fil avec un dispositif Speak 750 supplémentaire offrant un son stéréo ample et un véritable son immersif pour les appels et la musique

Microphone omnidirectionnel pour une portée de champ sonore de 360 ⁰

Prix et disponibilité :

Offert chez certains détaillants. Jabra Speak 750 : 329 $ USD

Pour en savoir plus : www.jabra.com/speak750

Jabra

Jabra est un chef de file en matière de conception de communications et de solutions audio qui fait preuve d'innovation pour renforcer l'autonomie des consommateurs et des entreprises. Fiers de faire partie du Groupe GN, nous sommes déterminés à faire en sorte que les gens entendent mieux, en fassent plus et soient mieux préparés qu'ils ne l'auraient cru possible. Grâce au son et à la vidéo, nous contribuons à transformer des vies. L'excellence en conception de Jabra ouvre la voie, s'appuyant sur 150 ans de découvertes révolutionnaires. Cela nous permet de créer des casques d'écoute et des outils de communication intégrés qui aident les professionnels à travailler de façon plus productive; des écouteurs sans fil et des écouteurs qui permettent aux consommateurs de mieux profiter de leurs appels, de la musique et des médias; et des solutions novatrices de vidéoconférence, qui permettent une collaboration harmonieuse entre des équipes réparties. Jabra emploie environ 1 800 personnes dans le monde et a déclaré des revenus annuels de 6,2 milliards de couronnes danoises en 2019. Fondé en 1869, le Groupe GN exerce des activités dans 100 pays et offre innovation, fiabilité et facilité d'utilisation. Aujourd'hui, le Groupe GN emploie 6 500 personnes et est coté sur le NASDAQ de Copenhague. Le Groupe GN donne une meilleure sonorité à la vie. www.jabra.com

© 2020 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Audio A/S. Toutes les autres marques de commerce incluses dans les présentes sont la propriété de leurs propriétaires respectifs (la conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis).

1 Source : Frost and Sullivan Global Audio Conferencing Endpoint Report 2019; Wainhouse Q1 2019 Meeting Room Collaboration

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1250648/jabra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3271/JABRA_LOGO.jpg

SOURCE Jabra

Renseignements: RENSEIGNEMENTS : PERSONNES-RESSOURCES DES RP : Karl Bateson, chef des relations publiques et des médias acquis, N.A., [email protected]; LEWIS, Jennifer Pietras, [email protected], 617 752-8800, http://www.jabra.com

Liens connexes

http://www.jabra.com