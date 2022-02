Travailleur agricole pour la ferme N. et L. St-Denis S.E.N.C. frappé par la foudre dans un champ, à Oka : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

SAINT-JÉRÔME, QC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Oscar Antonio Vicente-Torres, travailleur agricole pour la ferme N. et L. St-Denis S.E.N.C., le 10 août 2021, à Oka.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Vincente-Torres travaillait avec d'autres personnes dans un champ de choux-fleurs, situé à Oka. Il s'affairait à fermer les feuilles des plants à l'aide d'élastiques. Un orage s'est dirigé au-dessus du champ. Sous l'averse, les travailleurs ont vu la lumière et entendu le tonnerre de la foudre tomber à environ 4,5 km de la ferme. Ils ont néanmoins continué leur tâche. Quelques minutes plus tard, la foudre a frappé M. Vincente-Torres. Les secours ont été appelés sur les lieux, et M. Vicente-Torres a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a été frappé par la foudre alors qu'il travaillait à découvert dans le champ de choux-fleurs.

En l'absence de procédure associée au danger que représente la foudre, les travailleurs ont poursuivi leur travail dans le champ lors du passage de l'orage.

À la suite de l'accident, la CNESST a exigé à l'employeur, ferme N. et L. St-Denis S.E.N.C., qu'il élabore une procédure d'évacuation des champs en cas d'orage et qu'il mette en place des moyens de surveillance des conditions météorologiques. De plus, la CNESST a exigé que les travailleuses et travailleurs soient formés sur les dangers d'être frappés par la foudre et sur la procédure d'évacuation. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés à la foudre, des solutions existent, notamment :

reconnaître les signes annonciateurs d'un orage;

surveiller les conditions météorologiques;

élaborer une procédure sur les mesures de sécurité en cas d'orage et en informer les travailleurs et travailleuses;

se réfugier dans un abri sécuritaire dès que l'on perçoit la foudre et y rester 30 minutes après sa dernière manifestation.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST élaborera un outil destiné à informer les milieux de travail du danger que représente la foudre et des mesures de prévention à mettre en place afin d'assurer la protection des travailleurs lorsqu'ils sont à l'extérieur.

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association canadienne de sécurité agricole, à l'Union des producteurs agricoles, aux associations sectorielles paritaires ainsi qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés.

