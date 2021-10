Travailler en tourisme? C'est en plein le temps. - À temps plein ou partiel, un univers de possibilités vous attend dans un secteur stimulant!

QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'industrie touristique québécoise s'unit pour inviter les Québécois.e.s de toutes les villes et régions, et plus particulièrement les étudiant.e.s et les travailleur.euse.s expérimenté.e.s à la recherche d'un emploi à temps plein ou à temps partiel, à essayer l'expérience de l'industrie touristique. Cet hiver, c'est en plein le temps de se sentir utile, de mettre à profit ses compétences et d'avoir du plaisir en faisant rayonner sa région, le tout dans un secteur stimulant et qui voit grand!

Que ce soit le désir de travailler à faire ce que l'on aime vraiment ou de reconnecter après une pause forcée; ou bien l'envie de vivre et travailler et non de travailler pour vivre, c'est en plein le temps de (re)découvrir un secteur qui regroupe 400 types d'emplois différents et qui est vital pour la relance des villes et des régions du Québec.

En consultant dès maintenant la plateforme MonEmploiEnTourisme dans la section Trouver un emploi, les candidat.e.s intéressé.e.s auront accès aux offres d'emploi à temps plein et à temps partiel, dans toutes les régions du Québec, et qui sont adaptées à leur profil, leurs disponibilités et leurs besoins.

C'est en plein le temps d'avoir un horaire souple et ajusté à vos besoins!

Climat de travail axé sur la collaboration, esprit d'équipe, gestionnaires compréhensifs et possibilités de progression dans l'entreprise: le secteur du tourisme offre de superbes opportunités et permet d'établir un contact privilégié avec une clientèle en quête d'expériences inoubliables. Avec une destination dotée d'une vision axée sur le développement responsable et durable et l'ouverture au monde, une expérience en tourisme permet de concilier ses intérêts personnels, ses valeurs et son cheminement professionnel.

Rappelons qu'en contexte hors-pandémique, le secteur touristique était en forte croissance et contribuait à générer 400 000 emplois non délocalisables au sein de 24 845 entreprises réparties dans toutes les régions du Québec. En pleine période de relance, c'est en plein le temps d'aller de l'avant, de s'impliquer en tourisme et de contribuer au développement d'une nouvelle offre plus durable et à échelle plus humaine que jamais!

Faits saillants

Les entreprises québécoises vont avoir besoin prochainement d'embaucher plus de 27 000 nouveaux travailleurs afin d'accueillir et de servir comme il se doit les touristes qui franchiront les portes de leurs établissements;

afin d'accueillir et de servir comme il se doit les touristes qui franchiront les portes de leurs établissements; Parmi les entreprises qui seront actives l'hiver prochain, 69 % d'entre elles affirment avoir des besoins à combler en main-d'œuvre;

d'entre elles affirment avoir des besoins à combler en main-d'œuvre; Les moyennes et grandes entreprises auront besoin de recruter en moyenne 11 nouveaux employés et réembaucher 5 employés mis à pied temporairement ;

et réembaucher ; Les besoins les plus criants seront dans les régions de la Montérégie, de Montréal, des Laurentides ainsi que dans la région de Québec.

Citations

« Le tourisme est un secteur qui carbure aux défis et qui permet à des gens passionnés de faire vivre et rayonner le Québec et ses régions, le tout dans un contexte valorisant fait de rencontres stimulantes. On le sait, la réputation du Québec touristique s'appuie d'abord sur le capital humain qui rend notre destination si unique! C'est pourquoi j'invite tous les Québécois dont le credo est la cordialité, la créativité et la qualité de l'expérience à se joindre à cette belle industrie. C'est en plein le temps de travailler en tourisme, alors que la relance bat son plein et qu'on travaille, ensemble, à faire de notre destination un chef de file en tourisme responsable et durable! ».

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Travailler en tourisme c'est plus qu'un emploi, c'est un mode de vie! Les entreprises et les différents secteurs touristiques au Québec sont de véritables lieux d'apprentissage car on peut progresser dans l'entreprise. Les organisations touristiques font la fierté de leur communauté et y travailler contribue au rayonnement de sa région. C'est un milieu axé sur les valeurs dans lequel on tisse des liens forts entre les membres de l'équipe. Osez le tourisme afin de contribuer à créer des moments inoubliables, du bonheur et des étincelles dans les yeux des voyageurs! ».

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos

La plateforme MonEmploiEnTourisme est le fruit d'un travail de collaboration entre l'Alliance de l'industrie touristique québécoise, le ministère du Tourisme du Québec, les associations touristiques régionales et sectorielles et le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. L'objectif est de placer l'être humain et ses compétences au cœur de l'offre touristique, de soutenir les entreprises dans leurs efforts de recrutement et de contribuer à valoriser les différents types d'emploi qui font du tourisme une industrie vitale pour la relance économique des villes et des régions du Québec.

