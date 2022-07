Travail des jeunes : l'Ordre des CRHA préconise un redressement des normes pour les employeurs

L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est d'avis que cette question est extrêmement importante et qu'elle mérite une profonde réflexion de la part de toutes les parties concernées, afin d'assurer le bien-être et la réussite scolaire des jeunes.

« Ce phénomène ébranle nos valeurs, et collectivement, nous devons nous demander quelle tangente notre société souhaite en matière de travail chez les jeunes. Nous estimons que cette pratique doit être mieux encadrée afin d'éviter les dérapages. Nous saluons d'ailleurs la décision du gouvernement du Québec de mener une réflexion approfondie à ce sujet et lui offrons toute notre collaboration sur ce plan », déclare Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

Une législation où le bien-être des jeunes est la priorité

Des balises de responsabilité devraient être mises en place pour restreindre le travail des jeunes afin de favoriser la persévérance scolaire et le développement des autres sphères de la vie qui forgent la personnalité (vie sportive, sociale, culturelle, etc.).

Les employeurs qui ont recours à cette main-d'œuvre devraient être soumis à des obligations rehaussées pour s'assurer qu'ils le font dans les règles de l'art. Certaines pistes d'actions pourraient à cet égard être considérées, telles que l'instauration d'un maximum de 12 heures de travail par semaine en période scolaire pour les moins de 16 ans ou l'interdiction pour les moins de 14 ans d'occuper des postes à haut risque pour la santé et la sécurité physique et psychologique.

Mais au-delà de la législation, les employeurs qui embauchent des jeunes devraient déployer des pratiques exemplaires par souci de responsabilité sociale. Voici quelques exemples :



- Prévoir un aménagement responsable du temps de travail en tenant compte du calendrier scolaire et des besoins des jeunes.



- S'intéresser à ce qu'ils souhaitent faire dans la vie et les encourager dans la poursuite de leurs études jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs scolaires.



- Prendre des engagements en matière de persévérance scolaire et les faire connaître aux jeunes (mettre en place un programme de bourses de persévérance scolaire, souligner les succès académiques et l'obtention des diplômes, etc.).

L'Ordre des CRHA poursuit sa mission de protection du public et continue à soutenir et sensibiliser les différents acteurs en faveur de milieux de travail inclusifs, sains et sécuritaires. Pour plus d'informations sur le travail des jeunes, nous vous invitons à consulter notre fiche-conseil sur le sujet.

