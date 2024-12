Travail au froid : prévenir pour mieux protéger

QUÉBEC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Maintenant que l'hiver est à nos portes, il importe de se prémunir contre les risques liés au travail au froid et à l'exposition au monoxyde de carbone. Pour protéger la santé et la sécurité des travailleuses et des travailleurs, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rappelle l'importance de planifier le travail à l'extérieur en conditions hivernales.

Au Québec, plusieurs personnes travaillent à l'extérieur et sont exposées à des conditions climatiques intenses, telles que le froid, le vent, la pluie et la neige. L'arrivée de la saison hivernale augmente aussi les risques d'exposition au monoxyde de carbone. Ce gaz asphyxiant sans couleur et sans odeur peut être généré pendant l'utilisation d'équipements, d'outils ou de véhicules à combustion interne. L'inhaler peut mener à des intoxications graves. En moyenne, près de 70 % des intoxications au monoxyde de carbone surviennent d'ailleurs entre novembre et mars.

Travailler en sécurité, c'est identifier et prévenir les risques

En période de froid, l'employeur doit mettre en place des mesures préventives afin d'offrir des conditions de travail sécuritaires. De leur côté, les travailleuses et les travailleurs doivent appliquer ces mesures, surveiller les signes de gelures ou d'hypothermie (sensation de picotement, engourdissement progressif, perte graduelle de la sensibilité, rougeurs avec plaques blanches inégales, peau blanche, glacée, cireuse et parfois dure) et porter une attention constante aux signes d'intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, fatigue, faiblesse, nausées et vomissements, vertiges, confusion).

Selon les tâches à exécuter, des mesures préventives doivent être prises pour éviter une exposition au froid et au monoxyde de carbone, notamment :

chauffer le poste de travail ou mettre à disposition des abris chauffés et des boissons chaudes;

alterner les périodes de travail et de réchauffement;

réorganiser le travail pour accomplir les tâches prévues à l'extérieur durant les périodes les plus chaudes de la journée;

s'assurer que les équipements, les outils ou les véhicules à combustion interne utilisés sont en bon état;

installer les équipements à combustion interne à l'extérieur loin de toutes ouvertures (portes et fenêtres), ou évacuer leurs produits de combustion directement à l'extérieur, à l'aide de conduite, par exemple;

ventiler adéquatement le lieu de travail;

surveiller la concentration de monoxyde de carbone à l'aide de détecteurs fixes ou portatifs, à usage industriel.

