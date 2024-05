Traquer les prédateurs en ligne - Plus de 19 M$ à la SQ pour mieux protéger les enfants

QUÉBEC, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel et M. Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, au nom de M. Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, annoncent un financement de 19 M$ sur six ans pour soutenir la Sûreté du Québec dans sa lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet (ESEI). Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la directrice générale de la Sureté du Québec, Mme Johanne Beausoleil.

De ce montant, 13,5 M$ sur cinq ans ont été prévus dans le budget du gouvernement du Québec 2024-2025 en vue de maintenir et de bonifier l'équipe de coordination de la Sûreté du Québec mise en place en 2019, dans le cadre de sa Stratégie provinciale de lutte contre l'ESEI.

L'autre portion, soit 5,6 M$ sur quatre ans, découle de l'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, conclue en mars 2024, et provient du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé du gouvernement du Canada.

Grâce à ces investissements, la Sûreté du Québec sera mieux outillée pour poursuivre et intensifier ses efforts de prévention et ceux visant à sauver davantage de victimes et à traquer des prédateurs en ligne. Elle pourra notamment assurer une meilleure gestion des enquêtes, rehausser la performance des outils informatiques, embaucher plus de personnel et offrir un soutien psychologique aux intervenants et intervenantes.

Citations :

« Devant cette forme de criminalité, notre gouvernement pose un geste additionnel pour s'attaquer à l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet en investissant pour donner encore plus de moyens à la Sûreté du Québec pour combattre ce fléau, dont les répercussions sur les jeunes peuvent être très lourdes. Nos policiers sont à pied d'œuvre pour traquer les individus qui exploitent les enfants et en abusent sur Internet. Nos enfants méritent de grandir à l'abri des prédateurs sexuels sur le Web. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Quand on parle de la sécurité des enfants, on a la responsabilité d'agir et l'Internet ne devrait pas être une exception. L'investissement annoncé aujourd'hui, c'est un autre exemple des mesures qu'on prend pour assurer la sécurité des petits Québécois. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« À la Sûreté du Québec, les victimes sont au cœur de nos stratégies en matière de lutte à la criminalité et nous ne ménageons aucun effort à assurer la sécurité de nos enfants. L'univers virtuel est malheureusement une sorte de terrain de jeu pour les prédateurs en exploitation sexuelle d'enfants, mais ils ne peuvent pas se cacher. La Sûreté du Québec est présente en ligne pour traquer les délinquants et les traduire devant la justice afin de protéger les plus vulnérables. »

Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec

Faits saillants :

Les 13,5 M$ sur cinq ans (2,7 M$ par année) du gouvernement du Québec permettront de maintenir en place l'équipe vouée à la lutte contre l'ESEI, composée de deux enquêteurs et de trois coordonnateurs, y compris une ressource du SPVM. Cette équipe a été formée en 2019 grâce à une enveloppe de 11 M$ pour les exercices financiers 2019-2020 à 2023-2024.

La Stratégie provinciale de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet a été déployée en 2012 par la Sûreté du Québec. Depuis 2019, on dénombre 1 104 arrestations et 1 190 perquisitions pour 15 687 signalements reçus et traités.

Rappelons également que le ministère de la Sécurité publique a investi 12,5 M$ en décembre 2021 pour la création d'une équipe intégrée de lutte contre la production et la distribution de pornographie juvénile dans le cadre du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs.

