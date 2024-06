MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - TRANSTEX, un leader mondial des technologies propres qui offre des solutions aérodynamiques pour l'efficacité opérationnelle dans l'industrie du transport, a annoncé l'acquisition de DClimate Inc., un fabricant de groupes auxiliaires de puissance électriques (eAPU) qui possèdent une architecture hybride combinant des modules de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) à haut rendement avec un système breveté de gestion de la batterie et de recharge rapide.

TRANSTEX acquiert DClimate, optimisant l’efficacité de la flotte et le confort des conducteurs grâce aux APU (Groupe CNW/TRANSTEX Inc.)

Cette acquisition permet à TRANSTEX d'atteindre un objectif clé de sa stratégie d'expansion, en offrant aux clients une nouvelle solution pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer les efforts en matière de développement durable.

L'approche novatrice de DClimate en matière d'APU permet de réduire la marche au ralenti, améliore le confort des conducteurs et augmente la longévité de la batterie, ce qui se traduit par le coût total d'opération le plus concurrentiel du marché. Cela rejoint l'engagement de TRANSTEX visant à fournir aux clients des produits qui ajoutent de la valeur grâce à l'optimisation des coûts et à la réduction des émissions.

« Nous croyons fermement que les APU de DClimate ont le potentiel de devenir la norme de l'industrie, » a déclaré Mathieu Boivin, chef de la direction de TRANSTEX. « L'expertise avancée en ingénierie de son équipe s'harmonise avec la nôtre, améliorant notre gamme de produits grâce à des solutions novatrices pour optimiser davantage les activités de nos clients. Cette acquisition renforce notre position dans une industrie que nous connaissons bien, stimulant ainsi la croissance de notre entreprise. »

Lorsque les camions sont stationnés, les APU alimentent les systèmes de CVC et répondent aux besoins en matière d'électricité des conducteurs au repos, ce qui réduit le besoin de faire tourner le moteur au ralenti. Le système de DClimate est une technologie vérifiée SmartWay de l'agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) qui répond à toutes les exigences en matière d'émissions du California Air Resources Board (CARB) et de l'EPA.

« Pour conserver leur avantage concurrentiel, nos clients comptent sur nos produits aérodynamiques, » a expliqué Todd McGuire, vice-président principal, Ventes et marketing, TRANSTEX. « Compte tenu de notre expertise, ils cherchent souvent des solutions au-delà de l'aérodynamisme pour réduire les dépenses opérationnelles. En intégrant les APU de DClimate à notre portefeuille, nous répondons directement à cette demande, en permettant aux flottes d'améliorer le confort des conducteurs, d'optimiser l'efficacité énergétique et de réduire les émissions tout au long de leur parcours, même pendant les périodes de repos obligatoires. »

« Se joindre à TRANSTEX, un leader de l'industrie, marque une étape importante pour notre équipe d'experts en résolution de problèmes, » a déclaré Martin Duffy, chef de la direction de DClimate. « Nous pouvons ainsi tirer parti de son vaste réseau et de ses ressources, ce qui étend à la fois notre portée et les avantages de notre solution à un plus grand nombre de flottes en Amérique du Nord. C'est vraiment une situation avantageuse pour toutes les parties prenantes et nous sommes fiers de faire partie de la famille de produits de pointe de TRANSTEX. »

Pour en savoir plus sur DClimate, visitez le site : https://transtex-llc.com/dclimate

À propos de TRANSTEX

TRANSTEX est un leader mondial des technologies propres qui offre des solutions aérodynamiques pour l'efficacité opérationnelle dans l'industrie du transport. L'entreprise innove dans le domaine de l'aérodynamisme des remorques en Amérique du Nord depuis plus de 20 ans. Grâce à des investissements en recherche et développement et dans des technologies brevetées, TRANSTEX offre une fiabilité et un rendement exceptionnels en optimisant les résultats économiques et environnementaux.

À propos de DClimate

DClimate Inc. est un fabricant de groupes auxiliaires de puissance (APU) qui s'attaque aux lacunes des solutions existantes d'APU diesel et électrique. Le résultat est la technologie de pointe de DClimate, qui combine un module de CVC avec un système breveté de gestion de la batterie et de recharge rapide. L'entreprise a été fondée en 2016 et son siège social est situé à Maryland Heights, au Missouri.

SOURCE TRANSTEX Inc.

Contact média : Kristy Pealow, Vice-présidente, Marchés internationaux, [email protected]