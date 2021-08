Transport maritime - Jusqu'à 33 M$ pour le développement du port de Saguenay

SAGUENAY, QC, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, M. François Legault, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest ainsi que M. François Tremblay, député de Dubuc, annoncent que le gouvernement du Québec offrira une contribution qui pourrait atteindre 33 M$ à Développements Port Saguenay inc. pour la construction d'un système mécanisé de transport de vrac multiusager (convoyeur) alimenté à l'électricité.

Ce projet, estimé à plus de 66 M$, permettra de relier les installations maritimes du quai Marcel-Dionne aux espaces industriels ainsi qu'aux aires d'entreposage et de triage ferroviaire situés dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay.

La construction du système mécanisé de transport en vrac multiusager au port de Saguenay aura des répercussions positives sur le développement économique régional. La compétitivité et l'attractivité du port en seront augmentées, ce qui contribuera à la croissance du port et du parc industriel.

Citations :

« Je suis très fier d'annoncer cet important investissement pour le développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet donnera au Port de Saguenay des moyens à la hauteur de son potentiel. Il lui permettra non seulement d'augmenter l'efficacité de ses activités, mais aussi d'améliorer la compétitivité du transport maritime au Québec et de stimuler les investissements dans la région. Miser sur notre fleuve, c'est s'enrichir collectivement ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Cette aide financière est un exemple de la volonté de votre gouvernement de faire du Québec un leader dans le transport maritime. Comme nous l'avons annoncé dans notre nouvelle vision maritime, Avantage Saint-Laurent, nous comptons, entre autres, investir dans la modernisation et le développement des infrastructures portuaires. Il est important que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et son secteur industriel puissent disposer des outils nécessaires pour assurer leur développement économique, social et environnemental. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En tant que ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis heureuse de l'annonce de cette initiative créatrice d'emplois pour notre région. Ce projet est synonyme de création de prospérité pour tous. Je suis donc très fière de faire partie d'un gouvernement qui a à cœur de voir ses régions se développer et qui, surtout, leur donne les moyens d'y parvenir ! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de l'annonce que nous faisons aujourd'hui puisqu'elle met en place les conditions propices à la création d'emplois bien payés pour les citoyens de Dubuc auprès desquels je me suis engagé. Je continuerai de travailler pour optimiser les retombées économiques de notre stratégie maritime, au profit de notre communauté. Notre corridor de navigation est reconnu dans le monde et notre réalité portuaire dispose d'un potentiel considérable qui fera naître des projets industriels majeurs. »

François Tremblay, député de Dubuc

« Grâce à ces investissements, le Port de Saguenay pourra électrifier une importante partie de ses activités et améliorer sa productivité, ce qui consolidera son virage vers le développement durable. Cette précieuse collaboration du gouvernement du Québec vient également renforcer tout le développement de notre zone industrialo-portuaire, et cette infrastructure stratégique nous permettra d'être encore plus compétitif afin d'attirer de nouveaux grands projets à Saguenay. »

Stéphane Bédard, président du conseil d'administration du Port de Saguenay

Liens connexes

Avantage Saint-Laurent

Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime

Port de Saguenay

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 802-6833; Bénédicte Trottier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Tél. : 514 686-7100; Pour information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/