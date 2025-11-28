Transport collectif - La FEESP-CSN dénonce l'exclusion de deux expertes en mobilité du conseil d'administration de la STM

MONTRÉAL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) s'indigne de la décision de la Ville de Montréal de ne pas renouveler les mandats de Catherine Morency, professeure à Polytechnique Montréal, et de Suzanne Lareau, ex-présidente et directrice générale de Vélo Québec, au conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM). Cette exclusion prive la STM d'une expertise indépendante et reconnue en mobilité durable, alors que le transport collectif dans la métropole traverse une crise.

Catherine Morency est une experte reconnue des questions de mobilité durable. Elle dirige la Chaire Mobilité et la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes. Ses travaux visent à réduire la dépendance à l'automobile, un enjeu crucial pour la plus grande ville du Québec. Pour sa part, Suzanne Lareau a consacré sa carrière à la promotion du vélo et des modes de déplacement actifs, contribuant ainsi à des avancées majeures pour la mobilité durable au Québec. En leur montrant la porte du CA de la STM, la Ville de Montréal se prive d'un regard précieux sur la qualité du service et l'accessibilité universelle.

« Retirer deux spécialistes comme Catherine Morency et Suzanne Lareau du conseil d'administration, c'est envoyer un signal très inquiétant. La direction de la STM navigue à vue et semble incapable de se projeter dans le futur. À l'heure où la transition écologique est sur toutes les lèvres, nous avons besoin de voix fortes, autonomes et compétentes pour défendre le transport collectif. Il en va du bien-être des usagers et de la qualité du service », s'offusque Frédéric Brun, président de la FEESP-CSN.

« La STM doit arrêter de jouer le jeu de la réduction des dépenses et de la privatisation. Le transport collectif est un investissement, point à la ligne. La direction de la STM doit utiliser son pouvoir pour faire pression sur le gouvernement et exiger des investissements afin d'avoir les moyens de construire une vision à long terme. Dans cette optique, le choix de la STM de ne pas renouveler les mandats de Mme Morency et de Mme Lauzon est un pas dans la mauvaise direction », conclut Frédéric Brun.

La FEESP-CSN appelle la Ville de Montréal et la STM à revoir cette décision et à garantir que le conseil d'administration demeure composé de personnes qualifiées, capables de défendre une vision ambitieuse pour le transport collectif.

À propos

Fondée en 1947, la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) compte 425 syndicats affiliés représentant près de 70 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics au Québec. La FEESP-CSN est le plus grand représentant syndical du personnel de soutien scolaire et du personnel de soutien en enseignement supérieur au Québec, en plus de représenter des salarié-es dans de nombreux milieux comme le transport collectif, la sécurité du public, les organismes gouvernementaux, le transport scolaire, le secteur municipal et plusieurs autres emplois au service du public.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Pour information: Jean Grégoire, Personne conseillère syndicale en communication, Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), [email protected], 514 601-8584