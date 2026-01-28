Transport collectif : des coupes qui menacent les services partout au Québec

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) sonne l'alarme quant aux récentes orientations du gouvernement du Québec en matière de transport collectif. Alors que le Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC) était attendu depuis plus d'un an, son renouvellement a finalement été confirmé, mais avec une compression majeure de près de 200 millions de dollars annoncées sans préavis.

Cette coupe, non anticipée, compromet directement la capacité des municipalités et des sociétés de transport à maintenir des services adéquats et à poursuivre le développement de réseaux essentiels pour la mobilité de la population.

Plus préoccupant encore, le gouvernement a modifié les règles de remboursement pour des dépenses déjà engagées en 2025, alors que les budgets municipaux 2026 étaient déjà bouclés. Les municipalités n'ont toujours pas reçu les sommes dues pour les services rendus en 2025 et doivent désormais composer avec des contraintes qui limitent le développement des services à la population.

Conséquence : plusieurs organismes en transport collectif amorcent 2026 dans l'incertitude et doivent envisager des décisions difficiles, pouvant aller jusqu'à des réductions de services à l'échelle du Québec.

« Le transport collectif est un levier de développement partout au Québec. Des services ont été mis en place selon les règles du programme, mais leur avenir est aujourd'hui remis en question. Ce sont des services directs à la population qui se retrouvent menacés. Le gouvernement du Québec doit corriger la situation en rétablissant les sommes retranchées et en retirant les nouvelles contraintes qui freinent le Programme d'aide au développement du transport collectif », souligne Guillaume Tremblay, président de l'UMQ et maire de Mascouche.

L'UMQ réitère l'importance d'un financement durable, prévisible et cohérent du transport collectif pour assurer la qualité des services partout au Québec. L'UMQ salue par ailleurs l'engagement du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, dans le dossier et souhaite poursuivre la collaboration afin de trouver des solutions.

