Transport collectif : autre promesse brisée

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - La CAQ brise une autre promesse en matière de transport en commun en réduisant de 200 millions de dollars le budget du Programme d'aide au développement du transport collectif (PADTC).

« C'est terrible pour les municipalités et, ultimement, les usagers et usagères qui comptaient sur cet investissement. La CAQ gouverne en ne respectant pas ses promesses. Ce qu'il faut, c'est de la constance et de la prévisibilité pour bien gérer nos sociétés de transport collectif », affirme Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a bien raison de dénoncer le fait que l'enveloppe budgétaire 2022-2025 du PADTC, qui s'élevait à 1,2 milliard de dollars, ait été abaissée à 998 millions de dollars, et ce, sans préavis.

« Ces compressions budgétaires compromettent la capacité des municipalités et des sociétés de transport à maintenir des services adéquats et à assurer le transport collectif de la population. Il ne faut pas être dupe, des services seront coupés. La situation est déjà fragile, il est nécessaire d'obtenir des budgets plus élevés », d'ajouter Katherine Bouclin, vice-présidente, secteur transport terrestre.

