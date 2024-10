TRANSPLANT QUÉBEC ET LA COMMUNAUTÉ POLICIÈRE S'UNISSENT POUR LE TRANSPORT D'ORGANES

MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Fort d'une expertise reconnue depuis plus de 50 ans, Transplant Québec annonce la prise en charge complète des activités de transport d'organes sur l'ensemble du territoire québécois, effective dès la mi-octobre 2024.

Ces nouvelles responsabilités confiées à Transplant Québec témoignent de son leadership et de son rôle de premier plan dans l'écosystème du don d'organes et de la transplantation. Il s'agit d'un jalon important, qui contribuera activement à soutenir l'efficacité et l'efficience du processus éminemment complexe qu'est celui du don d'organes et de transplantation.

Une efficacité renforcée

Le transport des organes est une étape névralgique du processus de don d'organes et de transplantation qui prend vie grâce à la collaboration entre Transplant Québec et la communauté policière québécoise. Pour mener à bien ses nouvelles responsabilités, Transplant Québec a procédé à l'acquisition des 11 véhicules de transport, appartenant jusqu'ici à l'Association canadienne du don d'organes (ACDO) qui a décidé de passer le flambeau après 37 années de dévouement. En plus de la coordination des transports d'organes, Transplant Québec assurera à présent la gestion des ententes de partenariat avec les corps policiers.

C'est donc la continuité d'un engagement envers une cause chère au cœur des policiers bénévoles, et des membres qui y contribuent, et qui s'inscrit en parfaite adéquation avec leur valeur fondamentale de service à la communauté. En soutien à Transplant Québec, la Sûreté du Québec agit comme facilitant dans la conduite de ce dossier et assurera la liaison avec les partenaires de transports aux quatre coins du Québec, notamment concernant la gestion du parc de véhicules.

Des responsabilités alignées avec les recommandations de Transplant Québec

L'attribution de ces nouvelles responsabilités est en phase avec les recommandations que Transplant Québec a présentées, en janvier dernier, aux parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec à l'occasion du mandat d'initiative visant à étudier les moyens facilitant le don d'organes ou de tissus. Transplant Québec expliquait notamment qu'il était impératif de prévoir la désignation d'un organisme responsable de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du processus et de lui attribuer les leviers nécessaires pour veiller à son respect.

Une fiche d'information concernant le transport d'organes est disponible ici.

Citations

« Je salue ce partenariat entre Transplant Québec et la Sûreté du Québec qui assurera le transport des organes de façon rapide et sécuritaire. Notre gouvernement s'y était engagé et je suis très fière aujourd'hui de procéder à cette annonce. Je remercie également M. Richard Tremblay de l'ACDO qui a assuré le service de transport d'organes pendant de nombreuses années et qui a contribué à sauver de nombreuses vies. »

- Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable des Aînés

« Depuis 1987, des centaines de policiers bénévoles de partout à travers le Québec jouent un rôle actif et essentiel dans le transport d'organes. L'an dernier, les corps de police et partenaires ont parcouru bénévolement plus de 85 000 km de route, à toute heure du jour et par tous les temps. Ensemble, ils ont réalisé plus de 750 transports d'organes et d'équipes médicales.

Aujourd'hui, autant la Sûreté du Québec que ses partenaires sont fiers de poursuivre cette noble mission en partenariat avec Transplant Québec. »

- Johanne Beausoleil, directrice générale de la Sûreté du Québec

« Au cours de la dernière année, Transplant Québec s'est préparé à assumer des responsabilités plus importantes dans le contexte des travaux de l'Assemblée nationale sur la question. Aujourd'hui, et dans l'attente d'un meilleur cadre législatif, ces nouvelles responsabilités constituent un pas de plus dans l'amélioration de la chaine du don et de la transplantation. Nous remercions Richard Tremblay pour la confiance qu'il témoigne à Transplant Québec et sa contribution durant près de quatre décennies à la cause du don d'organes. »

- Martine Bouchard, directrice générale de Transplant Québec

À propos de Transplant Québec

Avec pour finalité de sauver des vies ou d'améliorer l'état de santé des personnes qui ont besoin d'une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don d'organes, assure l'équité d'attribution des organes, soutient l'amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d'organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d'un organe puisse bénéficier d'une transplantation.

À propos de la Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec est vouée au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique ainsi qu'à la prévention et à la répression du crime. Ses membres assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, sont attentifs aux besoins des victimes et collaborent avec la communauté. En tant que police nationale, la Sûreté soutient la communauté policière, coordonne des opérations policières d'envergure, contribue à l'intégrité des institutions étatiques et assure la sécurité des réseaux de transport qui relèvent du Québec. De plus, elle gère un service central de renseignements qu'elle met à la disposition des autres corps de police.

