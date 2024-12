Transition vers la pêche au sébaste - 2,75 millions $ pour les entreprises de pêches québécoises

QUÉBEC, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et députée de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Lebouthillier, annoncent une aide financière de 2,75 millions de dollars pour appuyer la transition des entreprises de pêches québécoises vers la pêche au sébaste. De cette somme, 825 746 $ sont investis par le gouvernement du Québec et 1,93 million de dollars par le gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds des pêches du Québec (FPQ).

Une nouvelle pêche

Cette initiative vise à fournir aux pêcheurs les outils nécessaires pour s'adapter à la pêche au sébaste, laquelle peut reprendre à la suite d'un moratoire prolongé. L'association des Capitaines-Propriétaires de la Gaspésie (ACPG), qui agit à titre de tiers redistributeur, accompagnera les entreprises du Québec dans l'acquisition d'équipements et la formation pour garantir une transition réussie et durable.

De nouveaux marchés et de l'innovation

Deux autres projets bénéficieront d'une aide financière du FPQ. L'entreprise Atkins et Frères inc. profitera de près de 100 000 $ pour innover en commercialisant un produit unique : des saucisses de poisson haut de gamme. Cette diversification des produits mettra en valeur les ressources locales tout en répondant à une demande croissante pour des produits marins de qualité.

Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée recevra également une aide financière de près de 100 000 $ afin de moderniser ses installations en intégrant un système de filtration et de recirculation de l'eau pour un nouveau vivier à la fine pointe de la technologie. Cette mise à niveau, conjuguée à des améliorations apportées aux viviers existants, permettra à l'entreprise de mieux gérer l'augmentation des débarquements de homard tout en s'adaptant à la pénurie de main-d'œuvre.

Citations

« L'année 2024 a marqué la réouverture de la pêche au sébaste après un moratoire de près de trente ans. Cette reprise offre des occasions d'affaires à saisir, et c'est d'autant plus le cas dans le contexte de la reprise des marchés internationaux. Je suis heureux de ce soutien financier qui permettra à nos pêcheurs et à nos transformateurs, grâce à un savoir-faire unique et à une capacité d'innovation, de tirer profit de la ressource. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre soutien envers les pêcheurs de la Gaspésie et l'industrie du poisson au Québec est essentiel pour assurer sa compétitivité et sa durabilité. Le financement accordé aujourd'hui permettra à nos pêcheurs de s'adapter à plusieurs défis d'un marché en constante évolution et de les outiller adéquatement pour reprendre la pêche au sébaste. Aujourd'hui, nous faisons un pas important vers une pêche durable et prospère pour les communautés maritimes du Québec grâce à des investissements importants pour nos pêcheurs. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La relance de la pêche au sébaste est une excellente nouvelle. Ce projet ne se limite pas à soutenir nos pêcheurs; il représente une occasion de diversification économique et de dynamisation des communautés côtières. Je suis fier que cette initiative réponde aux attentes des pêcheurs. Les projets innovants, comme celui d'Atkins et Frères inc. et de Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée, démontrent le potentiel de notre région à se positionner comme un leader dans le secteur maritime. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants

Le financement, octroyé par le FPQ, couvre jusqu'à 100 000 $ par intervention, pour un maximum de 400 000 $ par entreprise.

Les investissements permettront l'acquisition d'engins de pêche, la modernisation des bateaux ainsi que des innovations en matière de manutention et de conservation des captures.

Un chargé de projet engagé par l'ACPG appuiera les pêcheurs dans le choix d'équipements, la préparation des documents et la formation technique.

Ce projet s'inscrit dans une approche visant à minimiser la portée environnementale de la pêche et à maximiser les retombées économiques pour les communautés côtières.

Un comité de pilotage FPQ-ACPG sera mis en place. Celui-ci jouera un rôle de recommandation auprès de l'ACPG Innovation. Son mandat sera d'assurer la mise en œuvre et le suivi du projet afin de s'assurer que les investissements respectent les modalités de l'entente et celles du FPQ.

Atkins et Frères inc. et Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan ltée profiteront chacun de près de 100 000 $ pour leur permettre de diversifier leurs produits et d'améliorer l'efficacité et l'augmentation des débarquements.

Ces projets témoignent de l'innovation et du dynamisme des entreprises gaspésiennes, tout en contribuant à la durabilité et à la compétitivité du secteur maritime.

Lien connexe

Fonds des Pêches du Québec

