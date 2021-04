Transition écologique - La Ville de Montréal offre un soutien de 450 000 $ à des organismes dédiés à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ -Résolument engagée dans la lutte contre les changements climatiques, la Ville de Montréal poursuit son leadership en la matière en renouvelant des partenariats forts avec des organismes reconnus.

Le comité exécutif recommande au conseil municipal d'accorder un soutien financier de 150 000 $ à la Maison du développement durable (MDD) et une aide non récurrente de 300 000 $ au Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal).

La MDD sera ainsi en mesure de développer une série d'activités destinées à mobiliser la population autour de la transition écologique.

Partenaire de la Ville de Montréal depuis près de 10 ans, la MDD s'est imposée au fil des années comme une alliée stratégique centrale pour mobiliser la collectivité montréalaise vers la transition écologique, notamment en facilitant les interactions et le maillage entre les entreprises, les grandes institutions et la population.

De son côté, le CRE-Montréal pourra mettre en œuvre sa mission 2021-2023, qui s'articule autour de projets ciblant la mobilité, l'aménagement urbain ainsi que la protection et la mise en valeur des espaces verts et des milieux naturels.

Le CRE-Montréal joue un rôle de concertation essentiel en environnement et en transition écologique dans le Grand Montréal, entre autres en coordonnant plusieurs initiatives qui contribuent au déploiement et au rayonnement des stratégies environnementales de la Ville. Il est également devenu un partenaire clé du Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) de Montréal depuis sa création en 2019.

« Ces partenariats offrent à la Ville de Montréal une occasion formidable de réaliser la vision présentée dans Montréal 2030 et le Plan climat, notamment l'accélération de la transition écologique, en augmentant la capacité de mobiliser les entreprises, les gouvernements, la société civile et la population afin de les inciter à faire partie du mouvement et à y contribuer activement », a souligné la responsable de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif à la Ville de Montréal, Laurence Lavigne Lalonde.

CRÉ-Montréal

Le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) est un organisme à but non lucratif consacré à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable sur l'île de Montréal. Par le regroupement et la concertation de ses membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation publique et ses différents projets, il contribue à l'amélioration de la qualité des milieux de vie et de l'équité sociale sur l'île de Montréal.

Maison du développement durable

La Maison du développement durable (MDD), premier bâtiment LEED Platine NC au Québec, contribue depuis son inauguration en 2011 à promouvoir et à développer la connaissance, les partenariats, les collaborations et les innovations en matière de transition écologique. Ce lieu inspirant et novateur fait converger les idées, favorise les échanges et renforce la capacité d'agir tout en s'inscrivant résolument dans le grand mouvement du développement durable québécois.

