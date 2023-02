Présence accrue au Canada dans le domaine de l'entretien des infrastructures ferroviaires par des talents locaux

Amélioration de la disponibilité et de la fiabilité du réseau de Metrolinx

Élargissement du partenariat avec Metrolinx

TORONTO, le 21 févr. 2023 /CNW/ - Metrolinx a choisi Siemens Mobilité pour entretenir les voies, la signalisation et les emprises qui font partie de ses infrastructures ferroviaires dans l'ouest de Toronto. La suite d'outils numériques et de logiciels de Siemens Mobilité s'ajoutera aux connaissances et à l'expertise des équipes, en plus des données ferroviaires judicieusement exploitées, afin de fournir à Metrolinx un service de qualité supérieure, 24 heures sur 24, 365 jours par année.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat et d'aider Metrolinx à maintenir un système sécuritaire et efficace pour les millions de passagers que l'agence sert chaque année. Notre savoir-faire de calibre mondial en matière d'entretien aidera Metrolinx à améliorer considérablement la disponibilité de ses systèmes et son excellence opérationnelle, explique Yves Desjardins-Siciliano, chef de la direction de Siemens Mobilité au Canada. Pour les opérateurs de transport, un système ferroviaire sécuritaire qui fonctionne bien est une priorité absolue. C'est vrai maintenant et ce le sera encore à l'avenir. »

Metrolinx est une agence du gouvernement de l'Ontario qui gère l'intégration des transports en commun ferroviaires et routiers, dans la région du Grand Toronto et Hamilton. Avec ses 20 lignes de transport desservant plus de 100 millions de passagers, Metrolinx cherche à améliorer la coordination et l'intégration de tous les modes de transport dans la région élargie du Golden Horseshoe.

Siemens Mobilité fournit déjà divers services et produits à Metrolinx, dont un soutien d'arrière-guichet en matière de signalisation et de communications, ainsi que des services de contrôle des défaillances au centre d'exploitation du réseau de Metrolinx à Oakville, en Ontario. Le nouveau contrat, en plus de renforcer la relation existante que Siemens Mobilité entretient avec Metrolinx, élargira la présence de l'organisation dans la région du Grand Toronto. Il permettra aussi à Siemens Mobilité d'étendre sa présence locale au Canada et d'agrandir son équipe en Ontario. Ce projet s'inscrit dans la présence globale de Siemens au Canada, qui exploite 33 sites et emploie plus de 2 900 personnes. L'équipe collaborera étroitement avec Metrolinx dans le but de mobiliser les ressources nécessaires, notamment les véhicules et l'équipement lourd, pour que les services débutent au printemps 2023.

Siemens Mobilité fournit des solutions à l'industrie canadienne des transports depuis plus de 40 ans, y compris des services d'entretien des infrastructures ferroviaires au Québec et en Ontario, des véhicules légers sur rail à Edmonton et Calgary, des rames de train pour VIA Rail Canada, de nouvelles rames pour Ontario Northland, dont la livraison est prévue en 2026 et qui marqueront le retour du service ferroviaire de passagers du Nord-Est en Ontario, une commande de locomotives pour exo à Montréal, et l'électrification ferroviaire du réseau de transport léger sur rail de Kitchener-Waterloo, en plus de l'entretien général du système. Les activités de l'organisation comprennent aussi des services de répartition à Dorval, au Québec, couvrant plus de 25 chemins de fer partout au Canada, ce qui représente près de 5 500 km de voie ferrée.

Siemens Mobilité est une entreprise de Siemens AG gérée séparément. En tant que chef de file en matière de solutions de transport depuis plus de 175 ans, Siemens Mobilité améliore constamment sa gamme de produits. Ses domaines d'activité de base comprennent le matériel roulant, l'automatisation et l'électrification ferroviaires, une gamme complète de logiciels, les systèmes clés en main et les services connexes. Grâce à ses produits et solutions numériques, Siemens Mobilité permet aux opérateurs de transport du monde entier de rendre l'infrastructure intelligente, d'accroître de façon durable la valeur tout au long du cycle de vie, d'améliorer l'expérience des passagers et de garantir la disponibilité du service. Au cours de l'exercice 2022, qui a pris fin le 30 septembre 2022, Siemens Mobilité a enregistré des revenus de 9,7 milliards d'euros. L'entreprise compte environ 38 200 employés à l'échelle mondiale. Pour en savoir davantage, consultez le site www.siemens.com/mobility.

