Transformation vers un système de santé et de services sociaux plus humain et plus efficace - Le comité de transition déjà à l'œuvre

QUÉBEC, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Comme il s'y est engagé auprès des Québécoises et des Québécois, le ministre de la Santé, Christian Dubé, en collaboration avec le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, présente les grands jalons pour mettre en place la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux plus efficace (LGSSSS), en continuité du Plan santé présenté en mars 2022. Aujourd'hui, la mise sur pied du comité de transition, dont la première rencontre aura lieu dès ce vendredi, représente une étape majeure de cette transformation. Les ministres entendent continuer de faire preuve de transparence, tant auprès de la population que du personnel du réseau de la santé et des services sociaux, pour assurer une transition harmonieuse, en parallèle de leur travail pour améliorer l'accès au réseau pour les Québécoises et les Québécois.

La Loi, adoptée le 9 décembre dernier, mènera à la création de Santé Québec et à des changements majeurs de la gouvernance du réseau. Afin que les Québécoises, les Québécois et le personnel du réseau puissent suivre les grands jalons de la mise en application de la loi qui marqueront les prochains mois, le ministre Dubé a rendu publiques ces étapes sous forme de ligne du temps interactive plus tôt aujourd'hui.

Un comité de transition compétent pour réaliser une saine transformation

Le comité de transition aura pour mandat, à court terme, de conseiller le ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que les ministres sur les grandes étapes de travail identifiées. Par les compétences diversifiées de ses membres, il établira une séquence graduelle pour effectuer une saine transition des opérations du ministère vers Santé Québec. À titre d'exemple, l'identification des activités et des ressources à transférer fera partie des travaux du comité. À moyen terme, les membres devront anticiper et mettre en œuvre les facteurs de succès pour que le personnel et les gestionnaires vivent une transition harmonieuse. Cela permettra d'assurer une meilleure prévisibilité à long terme de la gestion des opérations.

Le comité aura un rôle majeur dans la transformation du réseau. Il devra publier des rapports d'étape tous les quatre mois afin que ses travaux se fassent en toute transparence. Ses membres détiennent plusieurs années d'expérience dans divers champs d'expertise complémentaires :

Madame Caroline Barbir , ex-présidente-directrice générale du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine ;

, ex-présidente-directrice générale du Centre hospitalier universitaire ; Madame Line Bérubé , retraitée et précédemment secrétaire générale associée aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif;

, retraitée et précédemment secrétaire générale associée aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif; Docteur Gilbert Boucher , président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec et urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal;

, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec et urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal; Madame Catherine Lemay , directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre associée au ministère de la Santé et des Services sociaux;

, directrice nationale de la protection de la jeunesse et sous-ministre associée au ministère de la Santé et des Services sociaux; Monsieur Richard Deschamps , sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux et précédemment président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre;

, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux et précédemment président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre; Monsieur François Dutil, directeur principal - partenariats TI, gestion de patrimoine et assurances des personnes chez Desjardins;

Madame Isabelle Malo , retraitée et précédemment présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent;

, retraitée et précédemment présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent; Madame Renée Marcoux, infirmière au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord;

Monsieur Daniel Paré, sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux;

Madame Sylvie Tremblay , directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers;

, directrice générale du Regroupement provincial des comités des usagers; Madame Catherine Wilhelmy , codirectrice Expériences, communauté québécoise des patients et patientes partenaires en recherche.

Précisons que, selon l'avancement des travaux, d'autres membres pourraient s'ajouter ou être consultés pour leur expertise dans différents dossiers.

Citation :

« L'année 2024 sera celle de plusieurs changements majeurs pour notre réseau de la santé et des services sociaux, notamment avec les nombreuses actions en cours pour améliorer l'accès aux soins et avec la mise en place de Santé Québec. Depuis la planification du Plan santé, nous nous sommes engagés à faire les choses dans l'ordre en procédant graduellement et en toute transparence pour assurer la réussite de cette gestion du changement.

Je remercie toutes les personnes qui font partie du comité et qui œuvreront, au cours des prochains mois, à planifier les prochaines étapes. On se dote des outils pour que Santé Québec soit un projet structurant et devienne un succès collectif, comme le sont d'autres de nos sociétés d'État québécoises. C'est ainsi que nous aurons enfin un réseau de la santé et des services sociaux accessible, qui deviendra un employeur de choix et dont les Québécois et Québécoises pourront être fiers. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Le mandat du comité de transition s'échelonnera sur 12 mois. Un rapport d'étape faisant état de l'avancement des activités sera remis au ministre de la Santé au plus tard quatre mois suivant la tenue de la première rencontre, puis tous les quatre mois. Le rapport final sera remis au plus tard trois mois suivant la fin du mandat du comité.





Plus précisément, le comité de transition a pour mandat de :

coordonner et suivre la mise en œuvre des étapes de transition;



s'assurer que les travaux de transition énoncés sont conformes à l'esprit de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux plus efficace (LGSSSS) (2023, chapitre 34);

(2023, chapitre 34);

s'assurer que les intervenants et intervenantes appelés par le comité à contribuer à ses travaux soient représentatifs des domaines couverts;



convenir, avec le conseil d'administration de Santé Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux, des modalités de communication et de collaboration inhérentes aux mandats respectifs de chacun durant la période de transition, notamment dans la perspective de permettre la prise en charge par Santé Québec de certaines activités avant la cessation des activités du comité de transition;



conseiller les ministres de la Santé sur tout autre sujet en lien avec la création de Santé Québec.

