Transformation numérique - La SAQ modernise son infrastructure technologique

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de sa transformation numérique prévue à son Plan stratégique 2021-2023, la Société des alcools du Québec (SAQ) déploiera dans les jours à venir une mise à niveau majeure de son infrastructure technologique.

Depuis plusieurs mois maintenant, ses équipes sont mobilisées sur ce projet majeur qui s'inscrit dans la modernisation de sa chaîne d'approvisionnement. De plus, cette transformation lui permettra de bonifier son environnement omnicanal offrant, à terme, une expérience client plus fluide et personnalisée, ainsi qu'une plus grande disponibilité de produits en ligne dans son site transactionnel, SAQ.COM.

« En cette année de notre 100e anniversaire, la SAQ est plus que jamais tournée vers l'avenir. Cette mise à niveau marque une étape importante dans l'optimisation de notre fonctionnement et dans l'expérience que nous voulons offrir à nos clients », a déclaré la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais.

Afin de procéder à cette mise à jour, il sera impossible de compléter une commande dans SAQ.COM ainsi que sur l'application mobile, du mardi 26 janvier au mardi 2 février inclusivement. Ce déploiement n'a pas de répercussions sur le réseau de succursales et les agences SAQ, qui demeureront ouverts durant cette même période.

« Il n'y a jamais de moment idéal pour réaliser un changement aussi structurant, mais celui-ci est essentiel afin de continuer de répondre aux attentes de nos clients et de nos partenaires. Ces changements auront des incidences sur nos activités habituelles, toutefois, nous sommes confiants que la transition se passera comme prévu et que nos systèmes seront à nouveau opérationnels le mercredi 3 février prochain », a ajouté Mme Dagenais.

« Comme toutes les entreprises qui mettent en œuvre un tel changement technologique, nous ne sommes pas à l'abri d'une situation qui pourrait entraîner des conséquences plus importantes sur nos opérations courantes. Si des délais supplémentaires devaient être nécessaires pour compléter la mise en route de nos systèmes, nous informerons nos clients et nos partenaires d'affaires, avec transparence, dans les meilleurs délais », a poursuivi la présidente et chef de la direction de la SAQ.

À noter que les clients de la SAQ ont été informés de cette interruption temporaire de certains services avec un avis publié en page d'accueil du site SAQ.COM, lié à une foire aux questions permettant de répondre à leurs interrogations sur cette opération et ses effets, et par l'infolettre Inspire partagée à plus de 1,7 million de clients.

Un accompagnement personnalisé pour les partenaires d'affaires

Depuis plusieurs mois déjà, la SAQ accompagne l'ensemble de ses partenaires de l'industrie dans les changements qu'entraîneront la modernisation de ses systèmes. Elle communique avec eux régulièrement en s'assurant de minimiser les effets de cette importante transformation dans leurs échanges et leurs transactions. La SAQ remercie d'ailleurs tous ses partenaires pour leur collaboration dans cette opération importante de même que tous ses employés dédiés au déploiement de cette mise à niveau.

Pour plus de détails sur cette opération, consultez le https://www.saq.com/fr/foire-aux-questions.

