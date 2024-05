Transformation numérique de l'administration publique : Le gouvernement du Québec identifie 33 projets à réaliser en priorité

QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Sur proposition du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, le Conseil des ministres a approuvé le portefeuille des projets prioritaires en ressources informationnelles permettant d'établir les priorités gouvernementales au regard des initiatives de transformation numérique (ci-après « le portefeuille ») 2024‑2025.

Composé de 33 projets, le portefeuille vise la priorisation et l'accélération de l'action gouvernementale en matière de transformation numérique, en adéquation avec les grandes priorités gouvernementales telles que la santé et l'éducation, toujours dans l'objectif d'offrir de meilleurs services publics aux citoyennes et aux citoyens.

Afin d'établir ce portefeuille, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) a répertorié et analysé les projets, recommandés par les organismes publics, ayant un fort potentiel d'accélération en transformation numérique.

Dans le but d'assurer un suivi de la réalisation des projets inscrits au portefeuille 2024-2025, ceux-ci seront ajoutés au Tableau de bord des projets en ressources informationnelles.

Citation :

« Le besoin grandissant de la population du Québec pour des services publics modernes, rapides et efficaces amène l'administration publique à accélérer son virage numérique. Afin d'assurer la bonne réalisation de cette importante transformation, le gouvernement doit établir clairement ses priorités au regard des initiatives de transformation numérique des organismes publics, coordonner l'effort gouvernemental et y consacrer ses ressources afin d'offrir rapidement aux citoyennes et aux citoyens les bénéfices qui en découlent ».

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

En décembre 2023, la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement a été modifiée afin de donner au ministre de la Cybersécurité et du Numérique la responsabilité de proposer annuellement au gouvernement un portefeuille de projets prioritaires en ressources informationnelles aligné sur les priorités gouvernementales en matière de transformation numérique.

L'État québécois consacre plus de quatre milliards de dollars par année aux activités et aux projets en ressources informationnelles menés par les organismes publics.

En février 2024, 2120 projets en ressources informationnelles étaient considérés comme actifs au sein de l'administration publique.

Les critères de sélection des projets prioritaires se regroupent en quatre catégories : Le projet est en lien avec les priorités gouvernementales; Le projet est exemplaire en matière de transformation numérique; Le projet se démarque par un degré élevé d'adéquation avec les orientations des stratégies et des politiques en matière de cybersécurité et en numérique; Le projet comprend des bénéfices démontrés concernant les aspects financiers et l'amélioration des services aux clientèles.

Le Portefeuille compte huit projets prioritaires pilotés par le MCN.

