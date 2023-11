Transformation numérique à la Commission de protection du territoire agricole du Québec - Un nouveau site Web moderne et transactionnel

QUÉBEC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - La Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commission) met aujourd'hui en ligne son nouveau site Web. Ce dernier a été développé en adéquation avec la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023 et offre des nouvelles fonctionnalités tout aussi efficaces que facilitantes pour ses clients et partenaires.

Une des grandes nouveautés de ce site constitue la création d'espaces personnalisés. L'Espace client, accessible par un mot de passe, permet au citoyen de remplir leurs formulaires en ligne, de consulter l'évolution de leur dossier et d'y déposer l'ensemble des documents requis. C'est également dans l'Espace client que le citoyen recevra toutes les communications de la Commission. Ce nouveau moyen permet de faire une demande de rencontre, une révision ou une rectification en plus de permettre la mise à jour de leurs informations personnelles.

Les municipalités, les MRC, les communautés urbaines et les fédérations régionales de l'UPA ont elles aussi leur espace en ligne, soit : l'Espace partenaire. Elles ont maintenant accès à l'ensemble des dossiers sur leur territoire, en cours ou terminés. Elles peuvent aussi y déposer leurs documents et accéder à divers services.

De plus, le nouveau site Web de la Commission offre un outil de recherche des plus performants. Ce dernier a été perfectionné de façon à donner plus de possibilités de recherche et une meilleure autonomie aux utilisateurs. Enfin, la Commission réalise un pas de plus vers des services publics améliorés, notamment avec l'accès aux données en temps réel en plus d'ajouter la possibilité d'effectuer le paiement en ligne.

Ces nouvelles fonctionnalités plus simples, plus intuitives et facilitantes ont pour finalité de rendre des services publics accessibles et efficaces.

Citations :

« La Commission franchit un pas important aujourd'hui en opérant cette transformation numérique. Les fonctionnalités du nouveau site et son adéquation avec les systèmes de mission de la Commission ne pourront que contribuer à l'amélioration des services. De meilleurs outils, des moyens facilitants, jumelés à un support technologique de pointe, contribueront certainement à améliorer nos services. Ensemble, ces outils supportent la réalisation de notre mission, qui consiste à assurer le maintien de l'intégrité des terres agricoles, partout au Québec. »

Stéphane Labrie, président de la Commission

