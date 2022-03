Transformation alimentaire - QUÉBEC ACCORDE 7,1 MILLIONS DE DOLLARS À TROIS ORGANISATIONS AFIN D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE AUTONOMIE ALIMENTAIRE

QUÉBEC, le 26 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce l'octroi d'une aide financière totalisant 7,1 millions de dollars à trois organisations engagées dans le secteur de la transformation alimentaire. Premièrement, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) obtient un montant de 750 000 $ pour soutenir son projet intitulé « Accompagnement et développement des marchés d'entreprises en transformation alimentaire ». Deuxièmement, l'Association des éleveurs de canards et d'oies du Québec (AECOQ) reçoit la somme de 366 911 $ pour l'aider à mener à bien un projet similaire auprès des entreprises des secteurs des protéines animales.

Ces deux projets, d'une valeur totale d'environ 1,7 million de dollars incluant les contributions de tous les partenaires, consistent essentiellement à répondre aux besoins des entreprises agroalimentaires de petite, moyenne et plus grande taille pour les appuyer dans le développement de leurs marchés. Ils visent à fournir aux entreprises de transformation alimentaire l'expertise, l'encadrement et les outils pour promouvoir et accroître la vente de leurs produits sur le marché québécois.

Cette aide financière est consentie en vertu du volet 2 du Programme de développement des marchés bioalimentaires du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Par ailleurs, l'Institution royale pour l'avancement des sciences/Université McGill se voit accorder une aide financière de 6 millions de dollars, pour les années financières 2021-2022 à 2025-2026, afin de poursuivre les travaux du Consortium de recherche et d'innovation sur la transformation alimentaire (Consortium RITA). Créé en 2017, le Consortium RITA développe et appuie des activités de recherche, d'innovation et de transfert technologique dans tous les secteurs de la transformation alimentaire du Québec. Le projet d'une valeur de 11,273 millions de dollars, incluant les contributions de l'Université McGill et celles des partenaires et entreprises, s'articule autour de l'innovation de produits et de procédés technologiques destinés à accroître la compétitivité des entreprises alimentaires et à soutenir l'autonomie alimentaire ainsi qu'une alimentation durable.

Citations

« Pour atteindre une plus grande autonomie alimentaire, il importe que les entreprises de transformation s'unissent pour participer à des initiatives collectives de commercialisation, de recherche et d'innovation. Le gouvernement les accompagne sur cette voie par diverses mesures, dont le Programme de développement des marchés bioalimentaires et le soutien au Consortium RITA. Les projets présentés par le CTAQ, l'AECOQ et l'Institution royale pour l'avancement des sciences/Université McGill vont contribuer à accroître l'offre d'aliments d'ici sur le marché local tout en favorisant la relance économique des régions. Je souhaite que les efforts de ces organisations et de leurs membres soient couronnés de succès. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le programme d'accompagnement est plus important que jamais. Il vient en appui à nos nombreuses entreprises québécoises qui travaillent fort à offrir de nombreux produits aux consommateurs québécois qui veulent de plus en plus acheter local. Comprendre les règles du marché et s'assurer que ces produits soient connus et accessibles au public est essentiel. Je me réjouis que le gouvernement reconnaisse à nouveau la pertinence de notre initiative. »

Mme Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du CTAQ

« L'AECOQ accueille avec beaucoup d'enthousiasme cette annonce. Elle témoigne de l'écoute du Ministère face à notre réalité de marché et témoigne de la symbiose des visions et des objectifs de nos organismes respectifs. Le Ministère désire accroître les ventes des produits bioalimentaires du Québec sur les marchés québécois et à l'exportation. En synchronicité avec le Ministère, l'AECOQ désire accroître la reconnaissance de la viande de canard et d'oie produite au Québec auprès des consommateurs et favoriser le développement et le maintien d'une filière prospère. Cette collaboration étroite est mutuellement bénéfique et indispensable au développement pérenne de notre secteur. À titre de président de l'AECOQ et aux noms de tous les membres de l'Association, nous remercions chaudement le ministre Lamontagne et ses collègues du Ministère pour leur appui et leur soutien. »

M. Robert Caswell, président de l'AECOQ

« Ce soutien financier généreux renforcera notre capacité de créer et d'amplifier des partenariats uniques entre les entreprises bioalimentaires de transformation et les établissements de recherche. Cela nous permettra de travailler ensemble afin de renforcer le développement et la capacité concurrentielle des entreprises bioalimentaires prospères, durables, ancrées dans le territoire et engagées dans l'amélioration de la santé. »

Mme Anja Geitmann, doyenne de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'environnement à l'Université McGill

Faits saillants

D'une valeur de 1 159 071 $, le projet du CTAQ aura des retombées sur environ 300 entreprises bioalimentaires. Il bénéficie de l'appui d'associations et de regroupements qui contribueront au développement des stratégies et au financement. Parmi ces organisations, on retrouve :

L'Association des manufacturiers de produits alimentaires du Québec;



L'Association des négociants embouteilleurs de vins;



L'Association des producteurs d'hydromels et d'alcools de miel du Québec;



L'Association des torréfacteurs artisans du Québec;



Le Conseil de boulangerie Québec;

Kombucha Québec;



Protéines alternatives du Québec;



Le Conseil de l'industrie de l'érable.

L'AECOQ réalisera son projet, d'une valeur de 560 372 $, en collaboration avec :

Le Conseil québécois de la transformation de la volaille;

Le Regroupement des transformateurs de viandes du Québec;



Le CTAQ.



Ces deux premiers projets prévoient également des partenariats avec Aliments du Québec et le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants relativement à la coordination des stratégies et des messages.

L'Institution royale pour l'avancement des sciences/Université McGill pourra poursuivre les travaux, d'une valeur de 11,273 millions de dollars, du Consortium RITA pour les cinq prochaines années. Les interventions de cette organisation touchent :

Des activités collaboratives d'innovation, de cocréation, de diffusion et de transfert des technologies et des pratiques;



Des réseaux précompétitifs et sectoriels stratégiques;



De la recherche collaborative et compétitive;



Un laboratoire de développement de produits.

