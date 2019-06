Transfert du Fédéral pour la main-d'œuvre et le marché du travail - Des outils supplémentaires pour former des travailleurs répondant aux besoins des entreprises, croit la FCCQ

MONTRÉAL, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le transfert par le gouvernement fédéral de 686 M$ supplémentaires, destinés à la main-d'œuvre et au marché du travail, permettra de cibler des enjeux spécifiques au Québec, croit la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Au total, l'entente annoncée ce matin par le ministre québécois du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, et le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, totalise 5,4 G$ pour la période 2017-2023.

« Nous sommes satisfaits que les deux paliers de gouvernement soient arrivés à cette entente », commente Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Les moyens ainsi mis à la disposition du Québec pour développer les compétences et former les travailleurs demain sont au bénéfice du marché du travail québécois. »

L'Entente sur le développement du marché du travail, qui aide les travailleurs à acquérir une formation et développer des compétences particulières, ou encore pour former les élèves et étudiants pour leur futur emploi, répond à une recommandation de la FCCQ, dans sa plateforme électorale fédérale. « Le monde du travail évolue rapidement et les travailleurs ont besoin de soutien pour améliorer leurs compétences et suivre la cadence », soutient Stéphane Forget, alors que l'automatisation, l'Internet des objets, la numérisation et la mondialisation croissante de l'économie transforment l'emploi du futur. « L'accent portera de plus en plus sur les compétences que chaque travailleur devra développer et mettre en valeur, tout au long de sa vie active, en lien avec les besoins du marché du travail. »

L'Entente sur le développement de la main-d'œuvre permettra quant à elle l'intégration en emploi d'un plus grand nombre de personnes éloignées du marché du travail, dont les immigrants, un groupe avec lequel la FCCQ travaille plus particulièrement dans son programme Un emploi en sol québécois.

Le transfert fédéral permettra d'épauler jusqu'à 240 000 personnes supplémentaires, un vent d'air frais dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre et alors qu'il y a près de 120 000 postes à combler, partout au Québec. « Ce financement vient sécuriser plusieurs initiatives pertinentes et rassure les employeurs qui, actuellement, doivent parfois même refuser des contrats par manque de personnel », conclut Stéphane Forget.

