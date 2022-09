BROSSARD, QC, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Infrastructure Ontario et Metrolinx ont sélectionné le consortium Connect 6ix dont Transdev est membre pour la fourniture du Matériel Roulant, des Systèmes, et des Services d'Exploitation et d'Entretien (MRSSEE) du projet Ontario Line. Ce projet MRSSEE est l'un des différents contrats destinés à la réalisation de la Ligne Ontario, une ligne de transport urbain en métro de 15.6 kilomètres qui reliera Exhibition/la Place de l'Ontario et le Centre des sciences de l'Ontario à Toronto.

L'équipe du consortium Connect 6ix est composée de :

Ligne Ontario (Groupe CNW/Transdev)

Chef de file : Plenary Americas, Hitachi Rail , Webuild Group (Salini Impregilo Canada Holding Inc.), Transdev Canada Inc.

Plenary Americas, , Webuild Group (Salini Impregilo Canada Holding Inc.), Transdev Canada Inc. Conception : Hitachi Rail , IBI Group Professional Services ( Canada ) Inc.

, IBI Group Professional Services ( ) Inc. Construction : Hitachi Rail , Webuild Group (Astaldi Canada Design & Construction Inc., Salini Impregilo Civil Works Inc.), NGE Contracting Inc., filiale canadienne de NGE Group.

, Webuild Group (Astaldi Canada Design & Construction Inc., Salini Impregilo Civil Works Inc.), NGE Contracting Inc., filiale canadienne de NGE Group. Opérations, Maintenance et Réhabilitation : Hitachi Rail , Transdev Canada Inc.

, Transdev Canada Inc. Conseil Financier : National Bank Financial Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

L'équipe du consortium Connect 6ix s'est classée première dans le cadre du processus d'appel d'offres compétitif soumis en juin 2022. L'équipe poursuivra les négociations avec Infrastructure Ontario et Metrolinx; l'attribution finale du contrat est attendue ultérieurement cette année.

Pour en savoir plus sur le projet : Projet MRSSEE Ligne Ontario

À propos de Transdev

En tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés. En 2021, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. En 2022, présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte 2500 employés opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev est également l'opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx.

