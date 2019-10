Transdev remporte un contrat pour le projet de tramway Hurontario, en Ontario au Canada

Au sein du consortium, Transdev sera en charge de l'exploitation, la maintenance et de la réhabilitation. Tout au long de la phase de construction et de mobilisation, Transdev accompagnera ses partenaires et les conseillera sur tous les aspects liés à l'opérabilité du système.

Ce résultat vient renforcer le leadership mondial de Transdev dans l'exploitation de 24 systèmes de tramways dans dix pays et s'ajoute au récent contrat de 330 millions d'euros pour la phase 1 du tramway de Parramatta (Sydney, Australie), remporté par Transdev en janvier 2019. Transdev vient de mettre en service la ligne 1 du tramway d'Avignon, tandis que le tramway « CBD and South East », exploité par Transdev à Sydney (Australie), entrera en service d'ici fin 2019.

"Nous sommes fiers de la confiance accordée à notre consortium par Infrastructure Ontario et Metrolinx. Ce premier contrat d'exploitation et de maintenance de tramway, remporté par Transdev au Canada, confirme notre position de leader en la matière dans désormais dix pays et renforce notre conviction quant à la vertu des partenariats public-privé dans la réalisation de grands projets d'infrastructures. Félicitations à toutes les équipes qui ont contribué à cette très belle réalisation", indique Yann Leriche, directeur général de Transdev Amérique du Nord.

"C'est un grand honneur pour Transdev de jouer désormais un rôle encore plus étendu en tant que fournisseur de services de mobilité au Canada, en assurant des services d'exploitation et de maintenance de tramways au sein du consortium Mobilinx. En tant que leader mondial en la matière, nous sommes fiers de devenir un acteur clé du succès du projet de réseau de tramway Hurontario. En 2019, avec les contrats de tramway et de ferries de Sydney en Australie, le contrat ferroviaire régional de Brême et un contrat renouvelé de tramway à Dublin, Transdev démontre une nouvelle fois le succès continu de ses équipes commerciales internationales ", a déclaré Thierry Mallet, Président-directeur général du Groupe Transdev.

A propos de Transdev:

En tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à tous de se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes : ce sont 82 000 femmes et hommes au service de ses clients et passagers. Transdev est codétenu par la Caisse des Dépôts à 66% et par le Groupe RETHMANN à 34%. En 2018, présent dans 18 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros. Au Canada, Transdev emploie 2 600 personnes au service des autres, principalement au Quebec et en Ontario.

A propos de Mobilinx:

Mobilinx est un consortium d'entreprises locales et mondiales spécialisé dans la réalisation de projets d'infrastructure. Mobilinx a signé une entente avec Infrastructure Ontario et Metrolinx pour la conception, la construction, le financement, l'exploitation et la maintenance (DBFOM) du tramway Hurontario (HuLRT) en octobre 2019. La mise en service du tramway, qui devrait commencer ses activités à l'automne 2024, transformera la façon dont les habitants de Mississauga et de Brampton vivent, travaillent et déménagent. HuLRT est un nouveau système de train léger sur rail en site propre, d'une longueur de 18 km, avec 18 arrêts et une station de métro. Ce système offrira une mobilité plus durable, de meilleures connexions et un choix plus large aux utilisateurs du transport en commun, aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons de l'Ontario. Après la conception, la construction et la mise en service du tramway, Mobilinx sera responsable de l'exploitation et de la maintenance du système pendant 30 ans.

