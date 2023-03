BROSSARD, QC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Transdev, un chef de file mondial du transport collectif avec des opérations dans 19 pays, a annoncé avoir finalisé l'acquisition de First Transit, l'un des plus importants opérateurs privés de solutions de transport en Amérique du Nord. Au Canada, Transdev et First Transit ont obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires et opèrent désormais officiellement comme une seule entreprise.

L'entente, annoncée le 26 octobre 2022, souhaite réunir l'expertise reconnue de First Transit dans les services de transport urbain, de navettes, le transport adapté et l'entretien des flottes à celles qui sont complémentaires chez Transdev, comme les services scolaires, les services médicaux non urgents ou encore les projets d'infrastructure ferroviaire. De ce fait, Transdev Canada est en voie de devenir l'un des plus importants opérateurs de services de transport multimodal au pays.

Cette décision s'inscrit dans la stratégie de décarbonation « Moving Green » du groupe Transdev, qui vise une réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par kilomètre d'ici 2030 et une augmentation de 50 % des carburants alternatifs sur les flottes d'autobus et d'autocars (gaz, biogaz, biocarburants, électrique, hydrogène) par rapport aux niveaux de 2018. Actuellement, Transdev Canada exploite plus de 30 véhicules scolaires électriques au Québec, et dispose de 30 véhicules zéro-émission supplémentaires en commande.

« L'acquisition de First Transit est une étape décisive majeure pour Transdev Canada, réaffirmant notre positionnement de chef de file en transport collectif d'un océan à l'autre », a déclaré Arthur Nicolet, Chef de la Direction de Transdev Canada. « En combinant nos expertises et nos valeurs communes à notre engagement pour la prise de décision à échelle locale, nous devenons le premier opérateur multimodal de services de transport sécuritaires, abordables et respectueux de l'environnement à travers le Canada. Je suis fier d'accueillir tous nos nouveaux collègues dans la famille Transdev Canada. »

Alors que le marché du transport en commun au Canada devrait bénéficier d'une croissance soutenue au cours des cinq prochaines années, la nouvelle entité créée par la combinaison de Transdev Canada et de First Transit est bien placée pour offrir des options de transport collectif positives et nécessaires aux clients tels que les villes, les agences de transport en commun et les commissions scolaires ainsi qu'aux passagers.

À compter d'aujourd'hui, toutes les activités au Canada des entités combinées seront dirigées par Arthur Nicolet, unissant toutes les opérations et les employés autour d'une seule entreprise. Celle-ci exploitera, gérera et entretiendra plus de 40 sites dans six provinces canadiennes pour les communautés, les écoles, les universités, les villes et les entreprises et emploiera plus de 4 500 personnes, avec une flotte de plus de 3 000 véhicules (détenus ou exploités).

Au-delà d'une présence régionale très complémentaire et des solutions proposées, Transdev et First Transit partagent des valeurs communes pour l'approvisionnement de solutions de transport sécuritaires, fiables et innovantes et s'engagent à exploiter un transport collectif durable pour tous les passagers, contribuant ainsi aux communautés qu'ils desservent. De plus, les valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion, en tant qu'employeur et partenaire commercial, sont enrichies par des cultures complémentaires fortes qui feront avancer Transdev.

Au cours des 50 dernières années, Transdev a été un innovateur et un chef de file dans les systèmes de transport en commun au Canada. En tant qu'opérateur privé, la flotte d'autobus scolaires de Transdev a été parmi les premières en Amérique du Nord à inclure des véhicules électriques et, en 2019, le groupe s' est également associé à la Ville de Montréal pour explorer l'utilisation de navettes autonomes en milieu urbain.

À l'échelle mondiale, Transdev exploite 24 projets de métro léger dans 10 pays et gère 16 modes de transport différents, dont des bus, des autocars, des traversiers et des lignes ferroviaires lourdes. Les perspectives internationales tirées du succès de ces projets de transport multimodal orienteront l'approche de Transdev en matière d'expansion du transport en commun à travers le Canada.

À propos de Transdev :

En tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Transdev transporte en moyenne 11 millions de passagers au quotidien grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés. En 2022, présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte 2500 employés opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev est également l'opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx, et du futur métro « Ligne Ontario » en tant que membre du consortium Connect 6ix.

SOURCE Transdev

Renseignements: Relations média, Stéphanie Dussault, [email protected], www.transdev.ca