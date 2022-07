BROSSARD, QC, le 4 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Poursuivant sa stratégie de transition énergétique, Transdev Canada annonce l'acquisition de 30 nouveaux autobus scolaires électriques auprès de la compagnie québécoise Lion Électrique. Un investissement majeur de nouveau rendu possible grâce à la politique de soutien du gouvernement du Québec.

Résolument engagé vers des transports propres, Transdev poursuit son objectif zéro émission. Avec cette nouvelle commande, l'entreprise aura électrifiée sa flotte d'autobus électrique à près de 40% au Québec. La mise en service de l'intégralité de cette nouvelle flotte dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie est prévue au printemps 2023.

« Au Canada comme ailleurs, Transdev est persuadé de la nécessité de se mobiliser dans la lutte contre le réchauffement climatique, tant pour l'environnement, notre société que pour les générations à venir. Nous réaffirmons notre engagement en matière de transition énergétique et notamment envers nos plus jeunes passagers, principaux utilisateurs des autobus scolaires électriques. », souligne Arthur Nicolet, chef de la direction de Transdev Canada.

Mettant au service de la population québécoise son expertise et savoir-faire en tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev fait rouler actuellement dans le monde 1 800 bus électriques dans 13 pays différents, ce qui la positionne comme le plus grand opérateur de bus électriques au monde, hormis la Chine.

Ce projet de transport durable a été rendu possible grâce à une collaboration étroite entre le constructeur et l'opérateur. Depuis plusieurs années déjà, Lion Électrique et Transdev Canada travaillent main de la main pour réussir une mobilité plus verte, plus propre. En mars 2020, alors en pleine crise pandémique, Transdev Canada avait déjà commandé et mis en service 27 autobus scolaires électriques Lion. Cela représentait un investissement de 4.5 M$CAD. Là encore en 2022, Transdev renouvelle son engagement avec un nouvel investissement de près de 5 M$CAD, en gardant l'ambition d'électrifier 100% de sa flotte de bus scolaires au Québec d'ici 2025.

Ces acquisitions ont bénéficié du Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques au Québec, qui s'inscrit dans le Plan d'action en électrification des transports 2015-2020 du gouvernement du Québec.

À propos de Transdev

En tant qu'opérateur et intégrateur global de mobilités, Transdev permet à tous de se déplacer librement. Transdev transporte 11 millions de passagers au quotidien dans le monde grâce à ses différents modes de transport efficaces et respectueux de l'environnement, qui connectent les individus et les communautés. Transdev conseille et accompagne, dans une collaboration durable, les collectivités territoriales et les entreprises dans la recherche de solutions de mobilité plus sûres et innovantes. En 2022, présent au Québec et en Ontario, Transdev Canada compte 2500 employés opérant dans les secteurs du transport urbain, scolaire, adapté et médical. Transdev est également l'opérateur du futur tramway Hurontario dans la région du Grand Toronto, en tant que membre du consortium Mobilinx. Visitez-nous à www.transdev.ca ou retrouvez-nous sur LinkedIn à https://www.linkedin.com/company/transdev-canada/

À propos de Lion

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie. Les actions Lion sont transigées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

