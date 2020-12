Transdev Canada developpe ses offres de mobilite au service des communautes et remporte de nouveaux contrats

BROSSARD, QC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Pour beaucoup d'autorités locales, la mobilité dans les zones moins denses est cruciale pour favoriser le développement économique, l'inclusion sociale, l'accès à l'emploi et le pouvoir d'achat. Porté par ces convictions, Transdev a développé des solutions de mobilité sur-mesure pour s'ajuster aux besoins spécifiques des populations locales, et remporté de nouveaux contrats associés au Québec et en Ontario.

La transformation des modes de vie et l'étalement urbain dispersent les logements, les zones d'emploi et de services. L'enjeu pour les habitants des zones rurales et périurbaines est de disposer d'alternatives crédibles à la voiture individuelle pour être reliés aux pôles urbains.

« Être proche des besoins de tous, c'est aussi permettre le transport des populations les plus éloignées des grands centres. Attentifs à l'inclusion de chacun et à notre rôle d'acteur de la cohésion sociale, nous veillons au maximum à l'accessibilité des services. Ces valeurs d'inclusion, nous les vivons également en tant qu'employeur local. », indique Arthur Nicolet, chef de la direction de Transdev Canada.

En développant des offres ajustées et sur-mesure, Transdev Canada a ainsi gagné et regagné la confiance de communautés fortement engagées en matière de développement de la mobilité.

En Ontario, la ville de Saint-Thomas, située dans le sud-ouest et connue comme la "ville ferroviaire" historique, fait confiance à Voyago, filiale de Transdev, depuis 8 ans, pour exploiter de manière fiable ses services conventionnels et de transport adapté. La ville de St. Thomas a choisi Voyago pour exploiter ses services de transport en commun pour les 10 prochaines années et mettre en œuvre de nouveaux projets passionnants :

Services de transport en commun adaptés à la demande

Horaires révisés

14 nouveaux bus zero émission, des stations de recharge, la modernisation de la production d'énergie solaire

Technologie modernisée

Amélioration des équipements pour les passagers

En Ontario encore, la municipalité de Lambton Shores, le comté d'Oxford, la ville de Tillsonburg, le comté de Middlesex, Strathroy-Caradoc, la ville de Stratford Perth County et la ville d'Owen Sound ont tous récemment attribué à Voyago des contrats individuels pour l'exploitation de nouveaux services de transport inter-communautaire entièrement accessibles, par un nouveau réseau de transport régional dont le besoin se fait cruellement sentir. Ce réseau permet aux résidents de toutes ces communautés de se déplacer facilement dans le sud-ouest de l'Ontario.

Au Québec, Transdev a remporté le contrat de la MRC de l'Érable. Dès la première rencontre de planification, les deux organisations ont travaillé de concert à établir en un temps record des modifications pour augmenter l'efficacité et l'efficience du service. Desservant 11 municipalités, ce sont plus de 23 000 citoyens qui bénéficieront de ce service particulier, puisqu'il dessert la clientèle du transport adapté et du transport collectif. Conçu comme un service évolutif, celui-ci s'ajustera au fur et à mesure de son utilisation et du niveau d'achalandage. Mais déjà aux premières journées d'opération au début du mois de novembre 2020, le nombre de passagers avait dépassé les prévisions.

