Transat réitère son appui à l'arrangement avec Air Canada

MONTRÉAL, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « société ») confirme aujourd'hui qu'elle a pris connaissance du communiqué de presse de M. Pierre Karl Péladeau concernant sa recommandation aux actionnaires de Transat quant à l'arrangement proposé avec Air Canada (l' « arrangement »). Transat note que ce communiqué de presse ne fait état d'aucune offre pour l'acquisition de Transat par M. Péladeau ou l'un de ses partenaires d'affaires.

Absence d'une offre alternative

L'arrangement avec Air Canada est le résultat d'un processus rigoureux et diligent mené par le conseil d'administration de Transat (le « conseil ») et ses conseillers financiers et juridiques sur une période de plus de 6 mois. Transat n'a reçu aucune offre de la part de M. Péladeau ou de ses partenaires d'affaires pour l'acquisition de Transat, et ce, malgré l'annonce du 30 avril 2019 à l'effet que Transat était en discussions préliminaires avec plus d'une partie intéressée à l'acquérir. Depuis la signature de la convention d'arrangement avec Air Canada le 27 juin 2019, M. Péladeau, ou toute autre partie intéressée, aurait pu faire parvenir à Transat une offre, ainsi que la convention d'arrangement le permet spécifiquement. Le processus prévu permet à l'offrant, à l'égard de toute offre qualifiée, d'effectuer la vérification diligente nécessaire. Transat n'a pas reçu une telle offre à ce jour.

Essentiellement, étant donné qu'aucune autre offre n'a été reçue, nos actionnaires ont le choix entre d'une part, recevoir une contrepartie en espèces de 18 $ pour chacune des actions de Transat qu'ils détiennent, ou d'autre part, faire face aux risques associés avec la mise en place du plan stratégique indépendant de Transat. Il n'y a présentement aucune autre alternative concrète sur la table.

L'arrangement avec Air Canada profite à toutes nos parties prenantes, notamment (i) pour nos voyageurs, en améliorant l'offre d'itinéraires, les fréquences, les temps de correspondance et les choix de voyages vacances, (ii) pour nos collectivités, en maintenant le siège social de Transat et ses fonctions clés à Montréal et en introduisant des réseaux régionaux et américains additionnels faisant de Montréal une plaque tournante mondiale, et (iii) pour nos employés, en assurant une meilleure sécurité d'emploi et plus de possibilités de développement par de meilleures perspectives de croissance.

En considération des faits ici énoncés, et pour les raisons décrites dans la circulaire de sollicitation de Transat datée du 19 juillet 2019, le conseil et le comité spécial du conseil, appuyés par leurs conseillers financiers et juridiques, réitèrent à l'unanimité que le plan d'arrangement entre Transat et Air Canada est dans le meilleur intérêt de Transat et de ses parties prenantes et est équitable pour les actionnaires de Transat et recommandent que les actionnaires :

Votent POUR la résolution spéciale approuvant le plan d'arrangement avec Air Canada

Assemblée extraordinaire des actionnaires de Transat

Le conseil encourage tous les actionnaires à voter bien avant l'heure limite du vote par procuration, soit 17 h (heure de Montréal) le 21 août 2019.

Transat a retenu les services de Kingsdale Advisors pour agir à titre d'agent de sollicitation des procurations et pour répondre aux demandes de renseignements des actionnaires. Les communications avec Kingsdale Advisors peuvent se faire (i) par courriel à contactez-nous@kingsdaleadvisors.com ou (ii) par téléphone au numéro sans frais 1-888-518-1552 ou à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-867-2272.

Un exemplaire de la circulaire d'information de la direction de la société datée du 19 juillet 2019 et des documents relatifs à l'assemblée ont été postés aux actionnaires et peuvent également être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com, sur le site Web de Transat à www.transat.com ou en communiquant avec Kingsdale Advisors.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs à propos de Transat et concernant une transaction éventuelle impliquant l'acquisition d'actions de Transat. Ces énoncés sont fondés sur certaines hypothèses jugées raisonnables par Transat qui sont assujetties à certains risques et incertitudes dont plusieurs échappent au contrôle de Transat et qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent considérablement. Transat décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières ne le requièrent.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

www.transat.com

