Transat partage ses astuces pour découvrir la Grèce en famille cet été

MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Murs de pierre blanchis à la chaux, temples aux colonnes doriques, mer bleu-vert et bosquets de cyprès… Voilà un avant-goût du paysage qui attend les voyageurs choisissant la Grèce et ses îles pour leurs vacances estivales. Transat incite les familles canadiennes en quête de détente, d'aventure et de découvertes historiques, à profiter de ses options de voyage en Grèce cet été et leur propose quelques astuces pour planifier un séjour sur la terre des dieux de l'Olympe.

Préparer les enfants et stimuler leur imaginaire

Nathalie Richard, journaliste et auteure de l'article Découvrir la Grèce en famille, publié sur le blogue Expérience Transat, suggère aux parents deux activités pour se mettre dans l'ambiance du pays :

« Réunissez-vous autour de la carte de la mer Égée et amusez-vous à nommer les Cyclades, qui regroupent pas moins de 250 îles, dont seulement 24 qui sont habitées. Le soir venu, racontez une des aventures de L'Odyssée à vos enfants. L'histoire d'Ulysse amadouant le cyclope qui le gardait prisonnier tiendra toute la famille en haleine ! »

Avec ces préparatifs, l'imaginaire des enfants sera déjà stimulé, et ils s'émerveilleront encore davantage devant les vestiges de l'ancienne Grèce.

Les parents peuvent aussi accroître l'anticipation en créant un calendrier officiel pour faire le décompte avant le départ ou en ajoutant des repas d'inspiration hellénique à la routine familiale.

Prendre le temps d'explorer Athènes

Athènes est une ville animée, juxtaposant tradition et modernité. Elle mérite qu'on y passe quelques jours avant de se diriger vers d'autres destinations populaires, comme les îles Cyclades.

Les enfants se sentiront comme des aventuriers alors qu'ils graviront la colline qui mène à l'Acropole et découvriront ses grands monuments, dont le Parthénon, le temple d'Athéna Niké et l'Érechthéion. Ils apprécieront tout autant l'art de rue coloré de la capitale du pays. Les œuvres de plus de 2 000 artistes et graffiteurs tapissent les murs de plusieurs quartiers.

À Athènes, il est aussi possible de visiter le Hellenic Children's Museum (musée hellénique pour enfants), un endroit génial proposant des expériences immersives, des expositions interactives, des jeux et de l'artisanat.

Savourer une cuisine accessible

Pour les amateurs de bonne chère, la Grèce est un lieu de pèlerinage qui donnera l'occasion à toute la famille de goûter aux vertus de la diète méditerranéenne, une cuisine santé, fraîche, savoureuse et accessible. Parmi les aliments à déguster qui pourraient faire le bonheur des enfants figurent le tzatziki, la salade grecque, les feuilles de vigne farcies, le gyros, la moussaka, les poissons grillés ainsi qu'une sélection incroyable de desserts, dont plusieurs sont sucrés au miel.

Alléger la logistique en choisissant un forfait, un circuit ou une croisière

Transat offre différentes formules de voyage en Grèce pour vivre une expérience des plus mémorables sans avoir à tout planifier. Elle propose notamment des forfaits, circuits et croisières qui permettent aux familles de voir du pays en profitant d'itinéraires éprouvés et de plusieurs inclusions.

Les familles peuvent par exemple jumeler un séjour dans un hôtel en formule tout inclus comme le Kinetta Beach Resort & Spa, situé à environ 60 km d'Athènes, à une courte croisière de trois ou quatre nuits de Celestyal Olympia. Elles peuvent aussi choisir le forfait Grèce en liberté et visiter les îles à leur rythme, tout en faisant connaissance avec la population locale. Plusieurs hôtels sont parfaits pour allier détente et découvertes. Le Creta Maris Beach Resort, en Crête, en est un bon exemple.

Voyager hors haute saison pour économiser et éviter les foules

Les mois de juillet et d'août sont les plus prisés des touristes, mais mai, juin, septembre et même octobre sont des moments parfaits pour visiter la Grèce. Ceux-ci permettent d'éviter les foules et les tarifs supérieurs associés à la haute saison. De plus, les températures moins élevées mais toujours agréables facilitent les visites culturelles et historiques avec les enfants.

Profiter des avantages famille d'Air Transat

Avec Air Transat, les familles peuvent voyager en toute tranquillité grâce à des avantages tels que des vols directs, un personnel attentionné, des comptoirs d'enregistrement exclusifs et un embarquement prioritaire pour les familles avec de jeunes enfants. Le Club Enfants de la compagnie aérienne accueille gratuitement les mini globe-trotteurs de 2 à 11 ans en leur offrant une trousse de membre, des surprises à bord et plus encore. D'ailleurs, Air Transat invite les petits voyageurs à garder l'œil ouvert pour repérer l'un des avions maquillés aux couleurs du Club Enfants.

De plus, Air Transat assigne automatiquement -- et gratuitement -- des sièges standards côte à côte aux familles afin que les enfants de 12 ans et moins et leurs parents ou tuteurs figurant sur la même réservation soient assis ensemble dans l'avion. Elle propose également un repas pour enfants gratuit sur ses vols transatlantiques. Le repas comprend un macaroni au fromage, une compote de pomme, des biscuits et une boisson.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de liaisons internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, l'entreprise transporte quelque 5 millions de passagers. Établie à Montréal, elle emploie 3 000 personnes. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents (2018)

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleure compagnie de vols nolisés aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Caroline Gagnon, Conseillère, relations publiques et marketing, Transat, 514 987-1616, poste 7020

Related Links

http://www.transat.com/