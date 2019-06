Transat partage ses astuces pour découvrir l'île de Roatan en famille pendant les vacances estivales

MONTRÉAL, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Bien que le nombre de Canadiens ayant voyagé avec Air Transat vers l'île de Roatan, au Honduras, ait plus que doublé entre 2016 et 2018 et poursuivra sa croissance en 2019, cette destination, qui attire de plus en plus les familles, demeure passablement méconnue. Transat incite les voyageurs à découvrir cette île des Antilles cet été grâce aux vols directs d'Air Transat au départ de Montréal. Le voyagiste propose également quelques astuces pour planifier un séjour familial dans ce lieu parfait pour les activités nautiques et les aventures en nature.

Le summum de la plongée

Roatan étant encerclée par le deuxième récif corallien en importance après la Grande Barrière de corail d'Australie, il faut y plonger! En ouvrant grand les yeux, on peut y voir une multitude de tortues marines, de raies et de murènes. Pour les parents amateurs de plongée sous-marine dont les enfants sont trop jeunes pour pratiquer ce sport, il est possible d'avoir recours à des services de garde privés, très répandus sur l'île. Ils sont parfois même offerts dans les hôtels.

Ceux qui préfèrent rester plus en surface pourront facilement observer une abondance de poissons avec un masque et un tuba à quelques mètres de la plage. Il est également possible d'admirer la barrière de corail en optant pour une excursion à bord d'un bateau à fond de verre.

La formule tout inclus pour faciliter la logistique

Comme il s'agit de l'île la plus développée de la baie du Honduras, Roatan offre des options d'hébergement en formule tout inclus pour tous les goûts et tous les budgets. Ainsi, les familles peuvent s'installer comme à la maison et établir une routine confortable. Sans compter que les parents auront droit à une pause de préparation des repas. Au Media Luna Resort & Spa comme au Henry Morgan Hotel & Beach Resort, deux hôtels offerts exclusivement par Transat, il est possible de réserver un forfait comprenant des sorties de plongée sous-marine ou de pratiquer sur place certains sports nautiques, dont le kayak.

Aventures en nature

Constituée de majestueuses montagnes, de forêts tropicales, de rivières sauvages et d'une faune riche, l'île de Roatan est idéale pour les amoureux de la nature. Catherine Brideau, spécialiste des médias sociaux chez Transat et protagoniste de l'article 24 h à Roatan, Honduras, publié sur le blogue Expérience Transat, propose de prévoir au moins une sortie dans un parc naturel :

« Retrouvez-vous en plein cœur de la jungle en visitant le Gumbalimba Park. Traversez un pont suspendu, voyez des perroquets voler en liberté, tombez sous le charme des adorables singes capucins qui se balancent d'arbre en arbre et descendez jusqu'à la plage en tyrolienne. »

On peut aussi choisir de visiter le Maya Eden Park ou le Blue Harbor Tropical Arboretum, avec ses magnifiques sentiers de randonnée, où l'on peut notamment observer des oiseaux tropicaux, et son parcours à obstacles dans la boue.

Sorties délicieuses et amusantes

Pour goûter aux saveurs locales, il est possible de traverser les mangroves de l'île pour souper au restaurant flottant Hole in the Wall. L'endroit n'est accessible que par bateau, et le week-end, on peut se régaler de plats de fruits de mer à volonté. Chez Mavis & Dixie, sur la route qui mène à Half Moon Bay, on sert certains des plats de fruits de mer les plus convoités de Roatan.

Chez Ronny's Barefeet Bar, Restaurant & Hotel, réputé pour son poulet barbecue et son ambiance totalement relax, on laisse tomber les chaussures pour profiter d'un endroit sans prétention, avec tables et chaises plantées dans le sable. Une affiche indique d'ailleurs « No Shoes? No Shirt? No Problem! » (Pas de chaussures ? Pas de chandail ? Pas de problème !).

Les avantages famille d'Air Transat

Avec Air Transat, les familles peuvent voyager en toute tranquillité grâce à des avantages tels que des vols directs, un personnel attentionné, des comptoirs d'enregistrement exclusifs et un embarquement prioritaire pour les familles avec de jeunes enfants. Le Club Enfants de la compagnie aérienne accueille gratuitement les mini globe-trotteurs de 2 à 11 ans en leur offrant une trousse de membre, des surprises à bord et plus encore. D'ailleurs, Air Transat invite les petits voyageurs à garder l'œil ouvert pour repérer l'un des avions maquillés aux couleurs du Club Enfants.

De plus, Air Transat assigne automatiquement -- et gratuitement -- des sièges standards côte à côte aux familles afin que les enfants de 12 ans et moins et leurs parents ou tuteurs figurant sur la même réservation soient assis ensemble dans l'avion. Elle propose également un repas pour enfants au prix de 6,99 $ sur ses vols au départ et à destination du Sud. Le repas comprend un macaroni au fromage, une compote de pomme, des biscuits et une boisson.

