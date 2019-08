Transat conseille à ses actionnaires de ne prendre aucune mesure quant à l'offre de Groupe MACH

MONTRÉAL, le 2 août 2019 /CNW Telbec/ - Transat A.T. Inc. (« Transat »), l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de file des voyages vacances au Canada, confirme aujourd'hui qu'elle a pris connaissance du communiqué de presse de Groupe MACH inc. concernant son offre d'achat restreinte pour acquérir 19,5 % des actions catégorie B de Transat (l'« Offre »).

Ne prenez aucune mesure à l'égard de l'Offre

Le comité spécial du conseil d'administration de Transat (le « comité spécial ») examine les termes de l'Offre avec ses conseillers afin de faire une recommandation aux actionnaires quant à ses modalités.

Les actionnaires de Transat sont priés de NE PRENDRE AUCUNE MESURE à l'égard de l'Offre et de NE PAS DÉPOSER LEURS ACTIONS avant que le Conseil d'administration de Transat n'ait formulé de recommandation officielle aux actionnaires. Ayant pris connaissance du communiqué de presse annonçant l'Offre, le comité spécial l'examinera avec ses conseillers avant de faire une recommandation formelle au conseil d'administration de Transat. Les actionnaires seront avisés de toute recommandation du conseil d'administration au moyen d'un communiqué de presse.

Transat a retenu les services de Kingsdale Advisors pour agir à titre d'agent de sollicitation des procurations et pour répondre aux demandes de renseignements des actionnaires. Les communications avec Kinsdale Advisors peuvent se faire (i) par courriel à contactez-nous@kingsdaleadvisors.com ou (ii) par téléphone au numéro sans frais 1-888-518-1552 ou à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord au 416-867-2272.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: Médias : Christophe Hennebelle, Vice-président, Ressources humaines et affaires publiques, 514 987-1660, poste 4584, Analystes financiers : Denis Pétrin, Chef de la direction financière, 514 987-1660

Related Links

http://www.transat.com/