MONTRÉAL, le 1er oct. 2020 /CNW Telbec/ - Transat, l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, est heureuse d'annoncer que sa clientèle pourra profiter, dès le 1er octobre 2020, d'un maximum de latitude et de flexibilité pour leurs voyages vers le Sud, les États-Unis, l'Europe et l'intérieur du Canada, notamment avec la bonification de son service Option Flex et le remaniement de sa gamme d'options tarifaires.

« Nous avons mis en place un ensemble de mesures d'assouplissement, autant pour l'achat de nos forfaits que pour nos vols, qui permettra à tous les types de voyageurs de personnaliser le niveau de flexibilité dont ils ont besoin, notamment grâce à la possibilité de modifier les dates de voyage, la destination ou encore d'annuler leur réservation », déclare Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat.

Parallèlement, Transat prolonge son offre Réservez en toute confiance jusqu'au 31 décembre 2020. Cette dernière, applicable aux réservations de vols, permet aux passagers de modifier leurs dates de voyage et/ou destination sans frais jusqu'à 24 heures avant le départ ; ou encore, d'annuler leur vol et obtenir un crédit voyage sans date d'expiration et entièrement transférable.

Flexibilité optimale avec Option Flex

Afin que les voyageurs puissent aisément moduler la souplesse de leur forfait Sud ou Europe, Transat propose désormais deux types de service Option Flex: Option Flex Standard et Option Flex Extra.

Ainsi, pour 59 $ par personne, les clients se procurant Option Flex Standard pourront:

Changer leurs dates de voyage, leur destination et/ou leur hôtel jusqu'à 72 heures avant le départ ;

Annuler leur voyage jusqu'à 72 heures avant le départ et obtenir un crédit voyage de la valeur du montant payé ;

Transférer leur forfait vacances à un ami ou à un membre de leur famille jusqu'à 30 jours avant le départ.

Alors que pour 99 $ par personne, les clients se procurant Option Flex Extra pourront:

pourront: Modifier leurs dates de voyage, leur destination et/ou leur hôtel jusqu'à 24 heures avant le départ;

Annuler leur voyage jusqu'à 24 heures avant le départ et obtenir un remboursement intégral du montant payé selon le mode de paiement initial;

Transférer leur forfait vacances à un ami ou à un membre de la famille jusqu'à 30 jours avant le départ.

Traitement VIP et plus de flexibilité sur les vols de la Classe Club

Afin de mieux répondre aux besoins des voyageurs, Air Transat offrira dorénavant deux classes tarifaires en Classe Club : Club Standard et Club Flex. Ces dernières offrent différents niveaux de flexibilité afin d'annuler ou modifier un vol.

Services prioritaires à l'aéroport, franchise de deux bagages enregistrés, sièges plus larges offrant plus d'espace pour les jambes, trousse confort, repas gourmet, écrans individuels élargis et services personnalisés d'un agent de bord dédié à la cabine exclusive : la Classe Club continue de séduire les voyageurs qui souhaitent conférer à leur périple une touche de luxe abordable.

Les voyageurs pourront bénéficier d'une latitude absolue avec la nouvelle Club Flex, qui permet de modifier un vol sans pénalité ou d'obtenir un remboursement intégral sur tous les vols d'Air Transat, et ce, en toutes circonstances.

Tous les détails concernant la gamme de classes tarifaires d'Air Transat, offrant la flexibilité souhaitée et une multitude d'autres avantages peuvent être consultés à l'adresse suivante : airtransat.com/fr-CA/Info-voyage/options-tarifaires

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

