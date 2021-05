Transat annonce que Jean-Marc Eustache prend sa retraite et passe les rênes de l'entreprise - Annick Guérard devient présidente et cheffe de la direction

MONTRÉAL, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre du plan de relève de M. Jean-Marc Eustache qui prend sa retraite et passe les rênes de la Société.

M. Eustache a été un des principaux artisans de la création de Transat en 1987. Avec sa vision d'affaires avant-gardiste axée sur l'intégration verticale, il a contribué à faire de Transat un chef de file mondial dans l'industrie du tourisme. La société qu'il a bâtie a fait l'envie de plusieurs, comme en témoigne l'annonce en 2019 de la transaction visant son acquisition par Air Canada valorisant l'entreprise à plus de 720 millions $ avant que la pandémie ne vienne contrecarrer ces plans.

« Avec la crise liée à la COVID-19, nous sommes très heureux d'avoir pu bénéficier de toute l'expérience et la sagesse de Jean-Marc pour faire face à la pire tempête de l'histoire de Transat et de l'industrie touristique, jusqu'à la mise en place du financement névralgique de 700 millions $ annoncé le 29 avril 2021 qui procure à Transat les fonds nécessaires pour relancer ses opérations sur une base solide au sortir des restrictions liées à la pandémie » a indiqué Raymond Bachand, administrateur en chef de la Société.

« Nous sommes reconnaissants à Jean-Marc pour son apport et son dévouement indéfectible depuis toujours, et nous souhaitons maintenant qu'il puisse profiter pleinement de sa retraite bien méritée » a-t-il ajouté.

Mme Annick Guérard est nommée à titre de Présidente et cheffe de la direction à compter du 27 mai 2021. Mme Guérard occupe le poste de Chef de l'exploitation depuis novembre 2017.

« Jean-Marc a été un pilier de l'entreprise depuis ses débuts voilà plus de trente ans, et nous souhaitons continuer à faire briller ce joyau qu'il nous laisse pour encore plusieurs décennies » a dit Annick Guérard.

« Je laisse l'entreprise entre les bonnes mains d'Annick Guérard, qui a toute ma confiance ainsi que celle du reste de l'équipe de direction et du conseil d'administration. Je n'ai aucun doute que, sous sa gouverne, Transat accomplira de grandes choses et redeviendra un concurrent redoutable admiré de tous. Je suis fier d'avoir mené Transat au niveau où elle est maintenant, et d'avoir pu assurer le financement qui lui permet d'envisager son avenir sereinement. Il est désormais temps de laisser la place aux nouveaux décideurs, alors que Transat va déployer le plan qui fera d'elle à nouveau une entreprise solide, rentable et, pour longtemps encore, le symbole du voyage loisir aux yeux de ses nombreux clients, au Québec et ailleurs » a mentionné M. Jean-Marc Eustache.

M. Eustache se retire également de ses fonctions au sein du conseil d'administration. M. Bachand lui succédera à titre de président du conseil et madame Guérard joindra le conseil d'administration. Ces changements seront également effectifs en date du 27 mai 2021.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Transat est très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, comme en témoignent ses multiples initiatives de responsabilité d'entreprise déployées au cours des 14 dernières années et a obtenu la certification Travelife en 2018. La Société est basée à Montréal (TSX : TRZ).

