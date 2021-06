MONTRÉAL, le 23 juin 2021 /CNW Telbec/ - Transat A.T. Inc. (« Transat » ou la « Société ») annonce aujourd'hui que Denis Pétrin, Vice-président, finances et administration et Chef de la direction des finances, quittera l'entreprise le 9 juillet. M. Pétrin s'était joint à Transat en 1990 et exerçait les fonctions de Chef de la direction financière depuis 2009.

« Au nom du conseil d'administration, de l'équipe de direction et des employés de Transat, je tiens à remercier Denis pour sa contribution à Transat au fil des années, et particulièrement pour son soutien dans les moments difficiles que nous avons traversés depuis l'éclosion de la pandémie de COVID-19, a déclaré Annick Guérard, Présidente et Cheffe de la direction. Il quitte l'entreprise au moment où l'obtention du Crédit d'Urgence pour les Grands Employeurs lui permet de disposer du financement dont elle avait besoin pour assurer sa reprise et son développement dans les années futures. »

« Je suis reconnaissant pour ces années passées au sein de Transat et de l'opportunité que j'ai eue de travailler dans une entreprise aussi forte et attachante. Je sais qu'elle a à présent les moyens de s'assurer un bel avenir et j'aurai plaisir à observer ses succès futurs », a ajouté Denis Pétrin.

M. Jacques Simoneau, actuellement membre du Conseil d'administration de Transat, assurera l'intérim jusqu'à l'aboutissement du processus mis en œuvre pour le recrutement du successeur de M. Pétrin.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Transat est très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, comme en témoignent ses multiples initiatives de responsabilité d'entreprise déployées au cours des 14 dernières années et a obtenu la certification Travelife en 2018. La Société est basée à Montréal (TSX : TRZ).

