M. Lumpé travaille actuellement à Londres en tant que directeur, redressement et restructuration en aéronautique et en défense d'AlixPartners, un cabinet mondial de conseil aux entreprises. Comptant plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'aviation, il a occupé divers postes de direction notamment chez Virgin Atlantic Airways, Qatar Airways, Air Berlin et Thomas Cook, après avoir été pilote pour Lufthansa et avoir tenu plusieurs fonctions dans les forces armées allemandes, au sein desquelles il détient le grade de lieutenant-colonel de réserve.

M. Lumpé est titulaire d'un doctorat en administration des affaires de l'Université de Cranfield au Royaume-Uni, ainsi qu'une maîtrise en économie et une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Hagen en Allemagne. M. Lumpé parle couramment français, anglais, allemand et espagnol.

« C'est avec grand plaisir que nous accueillerons Marc-Philippe au sein de l'équipe de Transat, a indiqué Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction. Sa vaste expérience en aviation, notamment dans les domaines de l'exploitation, de la qualité, de la maintenance, des achats et de l'informatique, ainsi que ses qualités managériales, tant sur le plan stratégique qu'opérationnel, sont des atouts indéniables pour la relance durable et le développement de nos activités aériennes. »

« Je veux remercier sincèrement Jean-François pour les nombreuses années qu'il a consacrées à Transat, et en particulier ses quelque 10 ans à la barre d'Air Transat. Pilier des excellentes relations que nous entretenons avec notre personnel syndiqué, Jean-François a fait preuve d'un engagement indéfectible et a piloté des dossiers structurants pour la compagnie aérienne, notamment la réduction des coûts aériens et la transformation de la flotte, qui constituent des assises solides pour le futur », a conclu Mme Guérard.

« Je suis très enthousiaste de me joindre à une compagnie aérienne qui est reconnue pour son efficacité opérationnelle et son service convivial par sa clientèle canadienne et internationale. Au sein de la direction de Transat, je vais mettre mon énergie et mes compétences au service d'un plan stratégique ambitieux, afin de développer davantage tout ce qui fait d'Air Transat la meilleure compagnie aérienne loisir au monde et d'assurer sa réussite à long terme », a ajouté Marc-Philippe Lumpé.

