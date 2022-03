« C'est avec grand plaisir que nous accueillerons Chrystal au sein de l'équipe de Transat. Sa solide expérience en développement durable au sein d'entreprises d'envergure, sa vision tournée vers l'intégration de cette fonction transversale dans la stratégie d'affaires ainsi que son leadership et ses qualités en gestion sont des forces et des sources d'innovation et de réussite pour notre programme de responsabilité d'entreprise qui occupe une place importante pour Transat et son personnel, et qui prend de plus en plus d'importance auprès des parties prenantes, notamment les consommateurs », a indiqué Christophe Hennebelle, chef, ressources humaines, responsabilité d'entreprise et communications.

Chrystal Healy compte 15 ans d'expérience professionnelle en responsabilité d'entreprise dans différentes industries. Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice corporative, environnement et développement durable, de Kruger, une entreprise privée œuvrant au Canada et aux États-Unis, notamment dans les secteurs du papier, du carton et de l'emballage. Auparavant, Mme Healy a rejoint, puis dirigé le service de l'environnement et du développement durable de Québecor, après avoir occupé un poste dans le même secteur à Québecor World.

« Transat veut aller encore plus loin. Je suis très enthousiaste à l'idée de mettre à profit mon expérience et mon expertise pour permettre à l'entreprise de renforcer la démarche de responsabilité d'entreprise qu'elle a amorcée en 2007 et qui figure parmi les principaux piliers de son plan stratégique », a ajouté Chrystal Healy.

Mme Healy est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de John Molson School of Business (Université Concordia) à Montréal ainsi que d'une maitrise et d'un baccalauréat en science de la biologie de l'Université McGill à Montréal.

