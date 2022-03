Le plan de reprise se poursuit après l'interruption causée par Omicron

Revenus et résultats en nette amélioration par rapport à 2021

Pour le premier trimestre :

Revenus de 202,4 millions $

Perte d'exploitation ajustée 1 de 36,4 millions $ (Perte d'exploitation de 73,8 millions $)

Perte nette ajustée1 de 95,3 millions $ (Perte nette de 114,3 millions $)

Situation financière et financement :

Liquidités non soumises à restrictions 1 de 485,1 millions $ au 31 janvier, composées d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 343,1 millions $ et une capacité d'emprunt de 142,0 millions $

La Société a obtenu un premier complément de financement de 43,3 millions $ et a négocié des reports favorables de 20 mois sur certains termes clés de l'accord de financement non garanti CUGE

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc., référence mondialement reconnue du voyage loisirs et transporteur aérien sous la marque Air Transat, annonce ses résultats du premier trimestre terminé le 31 janvier 2022.

« Alors que nous étions engagés dans une reprise forte, avec des résultats en novembre et décembre conformes à nos objectifs, l'apparition du variant Omicron a marqué un coup d'arrêt temporaire de nos ventes entre la mi-décembre et le début de février. Par la suite, et notamment après l'allègement des mesures restrictives aux frontières, les réservations ont repris leur courbe ascendante, tant pour l'hiver que pour l'été, ce qui augure bien pour les prochains mois », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

Nous comptons donc poursuivre notre plan stratégique comme initialement prévu et nous maintenons le cap pour l'été. Notre plan de reprise nous a permis de rappeler à l'emploi environ 500 collaborateurs depuis début novembre, et nous nous réjouissons de noter l'envie de voyager exprimée par nombre de nos clients, au Canada et en Europe, après deux ans de pandémie. Notre accord de partage de code annoncé mardi avec Porter Airlines témoigne également de l'avancée de nos objectifs stratégiques à plus long terme.

Le report de certaines conditions de notre financement au titre du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE), ainsi que l'obtention de 43,3 millions $ supplémentaires au titre du remboursement des voyageurs faciliteront notre rétablissement après ce nouveau sursaut de la pandémie. A court terme, notre priorité est de protéger notre trésorerie et d'accéder aux liquidités nécessaires pour passer à travers cette période d'incertitude. Bien que nous soyons en reprise, les impacts de la COVID-19 se font encore sentir et la situation géopolitique est en constante évolution. Comme nous demeurerons dans une situation de consommation de trésorerie pour les mois à venir, nous sommes également en discussions avec le gouvernement fédéral pour du financement complémentaire. », a conclu Mme Guérard.

Faits saillants du premier trimestre

Par rapport à 2021, nos revenus ont augmenté de 160,5 millions $ (382,9 %) pour le trimestre clos le 31 janvier 2022. Cette augmentation principalement attribuable à la hausse du nombre de voyageurs, combinée à une légère hausse des prix de vente moyens. Comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2019, les revenus du présent trimestre ont diminué de 68,7 %. Depuis la mi-mars 2020, les restrictions aux voyages internationaux et les mesures de quarantaine imposées par les gouvernements ont rendu très difficile la vente de voyages. L'augmentation des revenus du trimestre a été freinée par la chute drastique de la demande et par des annulations massives de réservations à la suite de l'apparition du variant Omicron au cours du trimestre et des nouvelles mesures restrictives mises en place par le gouvernement fédéral le 15 décembre 2021. La Société a ainsi annulé près de 30% des vols pour les départs prévus en janvier.

Les activités se sont soldées par une perte d'exploitation de 73,8 millions $, comparativement à 98,0 millions $ en 2021, soit une amélioration de 24,2 millions $. L'amélioration du résultat d'exploitation est attribuable à la reprise progressive et partielle des opérations aériennes. Néanmoins, l'amélioration de notre résultat d'exploitation a été freinée par l'annulation de près de 30 % des vols pour les départs prévus de janvier à la suite de l'apparition du variant Omicron tel qu'évoqué précédemment. La perte d'exploitation ajustée1 a été de 36,4 millions $, comparativement à 53,6 millions $ en 2021, soit une amélioration de 17,3 millions $.

La perte nette attribuable aux actionnaires s'est établie à 114,3 millions $ (3,03 $ par action diluée), par rapport à 60,5 millions $ (1,60 $ par action diluée) lors du trimestre correspondant de l'exercice précédent. En 2022, la perte nette attribuable aux actionnaires est accentuée par une perte de change de 22,0 millions $, partiellement compensée par un gain sur cession d'actifs de 4,0 millions $ lié à la résiliation d'un bail d'aéronef. La perte nette attribuable aux actionnaires en 2021 était atténuée par un gain de change de 32,9 millions $ et un gain sur cession d'actifs de 17,4 millions $ lié à la résiliation de trois baux d'aéronefs. Les gains et pertes de change sont principalement attribuables à l'effet des taux de change sur les obligations locatives liées aux aéronefs, à la suite de la variation du dollar par rapport au dollar américain. Excluant les éléments non liés à l'exploitation, Transat affiche une perte nette ajustée1 de 95,3 millions $ (2,53 $ par action) pour le premier trimestre de 2022, comparativement à 109,0 millions $ (2,89 $ par action) en 2021.

Situation financière

Au 31 janvier 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 343,1 millions $, comparativement à 302,8 millions $ à pareille date en 2021. Au total, le financement disponible s'élevait à un maximum de 820,0 millions $, dont 678,0 millions $ étaient utilisés, pour des liquidités non soumises à restrictions1 de 485,1 millions $. À noter qu'après le 31 janvier, la Société a procédé à un tirage additionnel de 112,0 millions $, portant le montant utilisé à 790,0 millions $.

Tel que mentionné précédemment, la Société s'est également entendue avec le gouvernement pour un montant additionnel de 43,3 millions $ sur la facilité de crédit non garantie liée aux crédits voyage. En considérant les liquidités non soumises à restrictions1 de 485,1 millions $ au 31 janvier 2022, la position de liquidités non soumises à restrictions1 pro forma à cette date s'établissait à 528,4 millions $.

Perspectives

La Société continue d'appliquer une série de mesures opérationnelles, commerciales et financières, notamment de réduction de coûts, visant à préserver sa trésorerie. Elle continue d'assurer un suivi quotidien de la situation afin d'ajuster ces mesures en fonction de son évolution.

À la suite des annonces récentes d'assouplissements des mesures sanitaires et de restrictions de voyage par les différents gouvernements au Canada et d'autres pays, la situation actuelle présente des signes encourageants au niveau des réservations constatées. Néanmoins, il demeure impossible pour l'instant de prévoir l'effet de la pandémie de COVID-19 sur les réservations à venir, ainsi que sur les résultats financiers. En conséquence, la Société ne présente pas pour l'instant de perspectives pour le second trimestre, ni pour l'été 2022.

Second trimestre 2022

Sur l'ensemble de nos marchés, la capacité pour le second trimestre de l'exercice correspond à 48 % de celle de 2019. Sur le programme des destinations soleil, le principal marché de la Société durant la saison d'hiver, la capacité de la Société en 2022 représente 44 % de celle déployée en 2019. Sur le programme transatlantique, où c'est la basse saison, la capacité de la Société représente 59 % de celle de 2019 alors que celle du marché transfrontalier représente 94 %.

Été 2022

Sur l'ensemble de nos marchés, la capacité prévue pour l'été 2022 correspond à 91 % de celle de 2019. Sur le programme transatlantique, le principal marché de la Société durant la saison d'été, la capacité prévue de la Société en 2022 représente 78 % de celle déployée en 2019. Sur le programme des destinations soleil, où c'est la basse saison, elle représente 96 % de celle de 2019. De plus, la Société compte augmenter sa présence sur le marché transfrontalier en quadruplant sa capacité comparativement à celle déployée en 2019 en offrant, entre autres, de nouvelles destinations au départ de Montréal vers Los Angeles et San Francisco. Finalement, la Société compte augmenter également sa capacité de 9 % sur le marché domestique en regard de celle de 2019.

Effet d'Omicron et mesures de protection des liquidités

En plus d'avoir eu une incidence sur nos revenus et nos résultats d'exploitation, l'apparition du variant Omicron ainsi que les nouvelles mesures restrictives prises par le Canada et d'autres pays ont eu un effet négatif important sur les flux de trésorerie.

En conséquence, la Société a poursuivi et renforcé les mesures de réduction de coût et de protection des liquidités mises en place depuis le début de la pandémie, notamment par le biais de négociations avec ses fournisseurs et bailleurs et de report de dépenses.

Par ailleurs, dans le but de poursuivre la relance des activités et préserver la trésorerie, la Société a renégocié certains termes de ses accords de financement avec la Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada au titre du Crédit d'urgence pour les grands employeurs (CUGE).

Les amendements se décomposent comme suit:

Facilité de crédit non garantie liée aux crédits voyage

Un montant supplémentaire de 43,3 millions $, correspondant à une modification du plafond sur les remboursements effectués par la Société lors des vagues précédentes

L'échéance du 29 avril 2028 et le taux du prêt de 1,22 % demeurent inchangés.

Financement non garanti CUGE

Le report de l'augmentation des taux d'intérêts. Le taux d'intérêt augmentera de 5 % à 8 % le 31 décembre 2023, puis de 2 % chaque année par la suite. L'augmentation des taux d'intérêt devait débuter le 29 avril 2022 et également augmenter chaque année par la suite.

également augmenter chaque année par la suite. La possibilité de capitalisation des intérêts sur le financement non garanti CUGE est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024 (précédemment jusqu'au 29 avril 2023).

50 % des bons de souscription acquis seront annulés si le prêt devait être remboursé dans son intégralité avant le 31 décembre 2023 (précédemment avant le 29 avril 2022).

L'échéance du prêt demeure fixée au 29 avril 2026.

Au total, le financement disponible par l'intermédiaire du CUGE s'élèvera donc à un maximum de 743,3 millions $. Des discussions se poursuivent avec le gouvernement fédéral en vue de la mise en place de financement complémentaire.

Informations supplémentaires

Les résultats ont subi l'incidence d'éléments non liés à l'exploitation résumés dans le tableau suivant :

Faits saillants et mesures financières non normalisées selon les IFRS (En milliers de CAD)

Premier trimestre 2022 2021 Revenus 202 438 41 920





Perte d'exploitation (73 841) (98 048) Éléments spéciaux -- 6 926 Amortissement et dépréciation 37 472 37 490 Perte d'exploitation ajustée¹ (36 369) (53 632)





Perte nette attribuable aux actionnaires (114 345) (60 534) Éléments spéciaux -- 6 926 Dérivés liés au carburant et autres dérivés 528 (5 196) Réévaluation passif bons de souscription 456 -- Gain sur cession d'actifs (3 952) (17 372) Perte (gain) de change 21 996 (32 873) Perte nette ajustée¹ (95 317) (109 049)





Perte diluée par action (3,03) (1,60) Éléments spéciaux -- 0,18 Dérivés liés au carburant et autres dérivés 0,01 (0,14) Réévaluation passif bons de souscription 0,01 -- Gain sur cession d'actifs (0,10) (0,87) Perte (gain) de change 0,58 (0,46) Perte nette ajustée par action¹ (2,53) (2,89)







Au

31 janvier 2022 Au

31 octobre 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 343 131 433 195 Facilités de crédit non utilisées 142 000 170 000 Liquidités non soumises à des restrictions1 485 131 603 195

Étant donné que la Société a cessé de comptabiliser des actifs d'impôts différés, la présentation de la perte ajustée avant charge d'impôts a été suspendue, ce résultat étant similaire à la perte nette ajustée, qui continue d'être présentée.

À propos de Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Transat est devenue une référence mondialement reconnue du voyage loisirs, particulièrement comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue Meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Certifiée Travelife depuis 2018, renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts dans leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert. (TSX : TRZ).

(1) Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Dans le communiqué de presse, la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Elles ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas remplacer d'autres mesures du rendement préparées en vertu des IFRS. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Les éléments suivants sont des mesures financières non normalisées selon les IFRS, utilisées par la direction comme indicateurs pour évaluer la performance opérationnelle continue et la performance opérationnelle récurrente.

Résultat d'exploitation ajusté (perte d'exploitation ajustée): Résultat d'exploitation (perte d'exploitation) avant charge d'amortissement et dépréciation d'actifs, charge de restructuration et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés liés au carburant et autres dérivés arrivés à échéance au cours de la période. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement opérationnel de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers.

Résultat net ajusté (perte nette ajustée): Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires avant résultat net lié aux activités abandonnées, variation de la juste valeur des dérivés liés au carburant et autres dérivés, réévaluation du passif lié aux bons de souscription, gain (perte) à la cession d'entreprises, gain (perte) à la cession d'actifs, charge de restructuration, dépréciation d'actifs, gain (perte) de change, réduction de la valeur comptable des actifs d'impôts différés et autres éléments inhabituels importants et incluant les primes relatives aux dérivés liés au carburant et autres dérivés arrivés à échéance au cours de la période, net des impôts y afférents. La Société utilise cette mesure pour évaluer le rendement financier de ses activités avant les facteurs mentionnés précédemment, afin d'assurer une meilleure comparabilité des résultats financiers. Le résultat net ajusté est également utilisé dans le calcul de la rémunération variable des employés et des membres de la haute direction.

Résultat net (perte nette) ajusté par action: Résultat net ajusté (perte nette ajustée) divisé par le nombre moyen pondéré ajusté d'actions en circulation servant au calcul du résultat dilué par action.

Liquidités non soumises à restrictions: La somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des facilités de crédit non utilisées. La Société utilise cette mesure pour évaluer le total des liquidités potentielles disponibles à court terme.

Conférence téléphonique

Conférence téléphonique pour le premier trimestre de 2022 le jeudi 10 mars à 10 h. Composez le 1 800 926-9795 ou 1 212 231-2919. Nom de la conférence : Transat. Diffusion Web à cette adresse . L'appel sera disponible pour réécoute jusqu'au 9 avril 2022 au 416 626-4100 ou 1 800 558-5253 code d'accès 22015314.

Les résultats du deuxième trimestre seront annoncés le 9 juin 2022.

Avertissement en ce qui concerne les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives à l'égard de la Société, y compris concernant ses résultats, sa position financière, les impacts de la pandémie de coronavirus [« COVID-19 »], ses perspectives futures et des mesures projetées, dont notamment la reprise graduelle de certains vols et des mesures visant à rehausser sa trésorerie. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l'emploi de termes et d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « avoir l'intention de », « viser », « projeter », « prévoir », ainsi que des formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, y compris les renvois à des hypothèses. Toutes ces déclarations sont faites conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes en vigueur. Ces déclarations peuvent porter, sans toutefois s'y limiter, sur des observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives.

Au 31 janvier 2022, il existe une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. La section 7. Situation financière, trésorerie et sources de financement du rapport de gestion et la note 2 aux états financiers intermédiaires consolidés condensés contiennent plus de détails à ce sujet.

L'industrie mondiale du transport aérien et du tourisme a fait face à un effondrement du trafic et de la demande. Les restrictions de voyage, l'imposition de mesures de quarantaine et les exigences de vaccination et de tests au Canada et dans d'autres pays, ainsi que les inquiétudes liées à la pandémie et ses répercussions économiques, créent une certaine incertitude liée à la demande au moins pour l'exercice 2022. Pour la saison d'hiver 2022, la Société a déployé un programme d'hiver réduit, qu'elle a dû ajuster à la suite de l'apparition du variant Omicron et des nouvelles mesures restrictives prises par le Canada et d'autres pays. La Société ne peut pas prévoir pour l'instant toutes les répercussions de la COVID-19 sur ses activités et ses résultats, la vitesse à laquelle la situation s'améliorera, ni le moment exact du retour à une situation normale. La Société, depuis le début de la pandémie, a mis en œuvre une série de mesures tant opérationnelles, commerciales, que financières, notamment la mise en place de nouveaux financements et de mesures de réduction de coûts, visant à préserver sa trésorerie. Elle assure un suivi quotidien de la situation afin d'ajuster ces mesures en fonction de son évolution. Toutefois, tant que la Société ne pourra reprendre ses activités à des niveaux suffisants, la pandémie de COVID-19 aura des retombées négatives importantes sur ses revenus, ses flux de trésorerie des activités d'exploitation et ses résultats d'exploitation. Même si la progression de la vaccination et la levée de certaines restrictions ont permis un certain niveau de reprise de ses activités dans le courant de l'année 2022, la Société ne s'attend pas à ce que celles-ci retrouvent un niveau similaire à celui d'avant la pandémie avant 2023.

Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons comprenant, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique, l'évolution de la demande compte tenu de la saisonnalité des opérations, les conditions météorologiques extrêmes, les désastres climatiques ou géologiques, la guerre, l'instabilité politique, le terrorisme réel ou appréhendé, l'éclosion d'épidémies ou de maladies, les préférences des consommateurs et leurs habitudes de consommation, la perception des consommateurs à l'égard de la sécurité des services à destination et de la sécurité aérienne, les tendances démographiques, les perturbations du système de contrôle de la circulation aérienne, le coût des mesures portant sur la protection, la sécurité et l'environnement, la concurrence, la capacité de la Société de préserver et de faire croître sa réputation et sa marque, la disponibilité du financement dans le futur, les fluctuations des prix du carburant et des taux de change et d'intérêt, la dépendance de la Société envers des fournisseurs clés, la disponibilité et la fluctuation des coûts liés à nos aéronefs, les technologies de l'information et les télécommunications, l'évolution de la législation, des développements ou procédures réglementaires défavorables, les litiges en cours et les poursuites intentées par des tiers, la capacité de réduire les coûts d'exploitation, la capacité de la Société d'attirer et de conserver des ressources compétentes, les relations de travail, les négociations des conventions collectives et les conflits de travail, les questions de retraite, le maintien d'une couverture d'assurance à des niveaux et conditions favorables et à un coût acceptable, ainsi que d'autres risques expliqués en détail à la section Risques et incertitudes du rapport de gestion de notre rapport annuel de 2021.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché, ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. À titre d'exemples de déclarations prospectives citons, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant :

La perspective selon laquelle tant que la Société ne pourra reprendre ses activités à des niveaux suffisants, la pandémie de COVID-19 aura des retombées négatives importantes sur ses revenus, ses flux de trésorerie des activités d'exploitation et ses résultats d'exploitation.

La perspective selon laquelle sous réserve de l'incertitude relative à la continuité d'exploitation tel que décrit à la section 7. Situation financière, trésorerie et sources de financement du rapport de gestion et à la note 2 aux états financiers consolidés, la Société sera en mesure de s'acquitter de ses obligations au moyen des fonds dont elle dispose, des flux de trésorerie provenant de l'exploitation et d'emprunts sur ses facilités de crédit existantes.

En faisant ces déclarations, la Société a supposé, entre autres, que les restrictions imposées par les autorités gouvernementales en matière de déplacement et de frontières seront assouplies de façon à permettre une reprise de la nature et de l'ampleur escomptées, que les normes et mesures au niveau de la santé et la sécurité du personnel et des voyageurs imposées par les autorités gouvernementales et aéroportuaires seront conformes à celles annoncées ou anticipées présentement, que les voyageurs continueront de voyager malgré les nouvelles mesures sanitaires et autres contraintes imposées en raison de la pandémie, que les facilités de crédit et autres modalités de crédit de ses partenaires commerciaux continueront d'être disponibles comme par le passé et que la direction continuera de gérer les fluctuations de trésorerie pour financer ses besoins en fonds de roulement pour l'exercice complet. Si ces hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels et les développements pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse.

La Société considère que les hypothèses sur lesquelles s'appuient ces déclarations prospectives sont raisonnables.

Ces déclarations reflètent les attentes actuelles concernant des événements et le rendement d'exploitation futurs, et ne sont pertinentes qu'à la date de publication du présent communiqué de presse, et représentent les attentes de la Société à cette date. Pour plus de détails au sujet de ces facteurs et d'autres éléments, voir le rapport de gestion pour le trimestre terminé le 31 janvier 2022 déposé auprès des commissions de valeurs mobilières canadiennes et disponible sur SEDAR au www.sedar.com La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à l'exception de ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

