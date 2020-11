Transat A.T. inc. annonce l'envoi de sa circulaire en lien avec l'assemblée extraordinaire des actionnaires pour approuver le plan d'arrangement avec Air Canada

MONTRÉAL, le 14 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou la « Société »), annonce que sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction et les documents de vote s'y rattachant en lien avec l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra à 10 h le 15 décembre 2020 sous forme virtuelle uniquement à l'adresse https://web.lumiagm.com/481453964, conformément à une ordonnance provisoire de la Cour supérieure du Québec obtenue le 10 novembre 2020, seront transmis à ses actionnaires. Une copie de la circulaire de sollicitation a été déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières et est disponible sous le profil de la Société au www.sedar.com et sur le site web de Transat.

L'assemblée a pour but d'obtenir l'approbation par les actionnaires du plan d'arrangement avec Air Canada prévu aux termes de la convention d'arrangement conclue entre la Société et Air Canada le 9 octobre 2020 et annoncée le 10 octobre 2020. Une copie de cette convention d'arrangement a été déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières et est disponible sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com.

La circulaire de sollicitation contient des renseignements importants à propos de la convention d'arrangement révisée avec Air Canada pour l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Transat, au prix de 5,00 $ l'action, payable au gré du porteur en espèces ou en actions d'Air Canada (qui seront émises en fonction d'un prix de référence de 17,47 $ par action d'Air Canada), ou une combinaison des deux (la « Transaction »). La circulaire de sollicitation détaille aussi les manières dont les actionnaires peuvent voter lors de l'assemblée, le contexte ayant mené à la Transaction ainsi que sur les motifs qui ont amené le comité spécial du conseil et le conseil d'administration à conclure à l'unanimité que la transaction était dans le meilleur intérêt de Transat et de ses parties prenantes, à approuver la convention d'arrangement et à recommander aux actionnaires de Transat de voter en faveur de la transaction.

Les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 10 novembre 2020 auront droit de vote à l'assemblée suivant les modalités de vote rattachées à leurs actions.

De plus, les actionnaires désirant recevoir leur contrepartie en actions (c.-à-d. 0,2862 action à droit de vote d'Air Canada en échange d'une action à droit de vote de la Société) doivent faire parvenir leur Lettre d'envoi et leur Formulaire de choix, joints à la circulaire de sollicitation, à la Société de fiducie AST (Canada), agissant comme dépositaire, au plus tard à 17 h (heure de Montréal) à la date qui tombe deux jours ouvrables avant la date de prise d'effet de la Transaction (la « Date limite de choix »).

Transat fournira un rappel de la Date limite de choix dans un communiqué de presse diffusé par l'intermédiaire d'agences de presse au Canada au plus tard le jour ouvrable précédant immédiatement la Date limite de choix. Les investisseurs qui achètent des actions de la Société peu de temps avant la date de prise d'effet de la Transaction sont avisés qu'ils pourraient ne pas avoir suffisamment de temps pour soumettre une Lettre d'envoi et un Formulaire de choix dûment remplis à l'égard de ces actions au plus tard à la Date limite de choix. Dans un tel cas, ces investisseurs devraient consulter leur courtier, société de fiducie ou autre intermédiaire et obtenir les conseils de leurs conseillers professionnels avant de procéder à de tels achats.

La Société a retenu les services de Kingsdale Advisors pour agir à titre d'agent de sollicitation de procurations et pour répondre aux demandes de renseignements des actionnaires en lien avec l'approbation des actionnaires du plan d'arrangement avec Air Canada. On peut communiquer avec Kingsdale Advisors i) par courriel à l'adresse [email protected], ou ii) en composant le numéro sans frais en Amérique du Nord 1-888-518-1552 ou en appelant à frais virés de l'extérieur de l'Amérique du Nord au numéro 1-416-867-2272.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Il peut s'agir, par exemple, d'énoncés concernant le moment et l'issue de la transaction avec Air Canada, le moment prévu de l'assemblée extraordinaire des actionnaires et le respect des conditions de clôture. Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d'hypothèses, ils sont soumis à de grands risques et incertitudes. Les énoncés prospectifs ne sont donc pas entièrement garantis, en raison, notamment, de la survenance possible d'événements externes et de l'incertitude générale qui caractérise le secteur. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués dans ces énoncés prospectifs du fait de divers facteurs.

La transaction avec Air Canada est assujettie à l'approbation des actionnaires, des tribunaux et des organismes de réglementation, à l'approbation de la Bourse de Toronto, à certaines conditions habituelles, ainsi qu'au respect des engagements révisés prévus dans la nouvelle convention d'arrangement (notamment en ce qui concerne le niveau d'endettement net de Transat à la clôture), et rien ne garantit que la transaction se concrétisera selon les modalités et conditions décrites dans le présent communiqué ni même qu'elle se concrétise. Si la transaction proposée ne se réalise pas pour quelque raison que ce soit, il est possible que l'annonce de cette transaction et l'affectation de ressources importantes de la Société à la réalisation de cette transaction aient des répercussions défavorables sur les résultats d'exploitation de la Société et sur l'entreprise en général, ainsi qu'une incidence défavorable importante sur ses activités actuelles et futures, sa situation financière et ses perspectives, notamment la perte de confiance des investisseurs à l'égard de la capacité de la Société à exécuter son plan stratégique. En outre, le défaut de réaliser la transaction proposée pour quelque raison que ce soit pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours des titres de la Société. Si la transaction proposée ne se concrétise pas pour quelque raison que ce soit, rien ne garantit que la direction réussira à identifier et à implanter des solutions de rechange stratégiques qui seraient dans l'intérêt de la Société et de ses parties prenantes dans le contexte des actuelles conditions de l'économie, des marchés, de la réglementation et de la concurrence dans les secteurs dans lesquels la Société exerce ses activités, ou qu'elle réussirait à implanter de telles solutions à des modalités ou à un moment favorables. De plus, si elles étaient mises en œuvre, ces solutions de rechange pourraient ne pas avoir les résultats escomptés. Par ailleurs, nous avons également engagé d'importantes dépenses liées à la transaction proposée et d'autres coûts connexes, et nous pourrions devoir engager d'autres coûts substantiels ou imprévus à l'avenir.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué représentent les attentes en date de sa publication, et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, il n'existe aucune intention ni obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si la réglementation en valeurs mobilières applicable l'exige.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Renseignements: Médias : Christophe Hennebelle, Vice-président, Ressources humaines et affaires publiques, 514 987-1660, poste 4584; Analystes financiers : Denis Pétrin, Chef de la direction financière, 514 987-1660

