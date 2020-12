MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Transat A.T. inc., l'une des plus grandes entreprises de tourisme intégrées au monde et le chef de file de l'industrie des voyages vacances au Canada, a fait un don important de denrées alimentaires à Centraide du Grand Montréal, qui les confie au Réseau alimentaire de l'Est de Montréal pour la Grande Boucle Solidaire. Au total, quelque 500 000 articles (repas, collations, boissons, etc.), représentant plus d'une centaine de palettes, seront distribués à partir de cette semaine. En raison de la réduction d'ici au printemps du programme de vols de sa filiale Air Transat, l'entreprise a choisi de faire don de ces produits alimentaires, dont la valeur est estimée à 600 000 $, dans la grande région de Montréal.

« Nous sommes très heureux de faire ce don de denrées alimentaires, alors que les besoins sont plus grands que jamais en raison de la pandémie de COVID-19. Il n'y a rien de plus satisfaisant pour nous que de penser que des milliers de familles pourront en bénéficier à l'approche de la période des fêtes », a indiqué Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat.

« Centraide du Grand Montréal remercie Transat pour ce don généreux de nourriture qui permettra aux familles de quartiers particulièrement touchés par la COVID-19 de faire face à la crise. La Grande Boucle Solidaire est un projet collectif innovant auquel nous sommes fiers de contribuer. Depuis avril dernier jusqu'à aujourd'hui, plus de 235 000 plats congelés ont été distribués aux personnes dans le besoin dans 10 quartiers du territoire de l'Est de Montréal, grâce à l'organisation et la mobilisation de plus de 40 organismes communautaires. Cet appui supplémentaire de Transat permettra de compléter l'offre alimentaire des organismes sur tout le territoire de l'Est », a déclaré Mario Régis, vice-président - développement social à Centraide du Grand Montréal.

« Le Réseau alimentaire de l'Est de Montréal remercie chaleureusement Transat et Centraide du Grand Montréal pour leurs contributions à la Grande Boucle Solidaire. Le don de denrées, l'aide logistique et l'écoute apportés pour aider les communautés sont essentiels en cette fin d'année riche en défis. Cette initiative permet de démontrer l'agilité et la résilience des acteurs du territoire au service de la solidarité collective. La Grande Boucle Solidaire n'aurait jamais été possible sans nos nombreux partenaires comme le GEMO, Bouffe Action de Rosemont, le comité VAPATME et bien d'autres », a déclaré Agathe Malécot, co-directrice du Réseau alimentaire de l'Est de Montréal.

Du côté d'Air Transat, l'opération a été rendue possible grâce à la collaboration de deux de ses partenaires, Fleury Michon et Purolator, qui ont transporté gracieusement les aliments des bases de la compagnie aérienne à ses entrepôts centraux à Montréal.

« Malgré la période extrêmement difficile que l'entreprise et tout le secteur mondial de l'aviation et du voyage traverse, nous continuons notre engagement indéfectible auprès des collectivités où nous sommes actifs, notamment auprès de Centraide du Grand Montréal et de ses partenaires », a déclaré Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat.

Chaque année, Transat et ses employés donnent leur soutien financier à Centraide/United Way. Cette année encore, elle a tenu sa campagne de financement au mois de novembre auprès de l'ensemble de son personnel. Au cours de la dernière décennie, y compris l'année en cours, elle a remis quelque 1 180 000 $ à l'organisme au Canada.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée 2 e entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57 e toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57 toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

À propos de Centraide

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, de Montréal et de la Rive-Sud. Il soutient annuellement sur une base régulière un réseau de 350 organismes et projets collectifs. En 2020, cet investissement s'est élevé à 49,4 M$ en plus des fonds d'urgence de 24 M$ déployés pour faire face à la crise sanitaire et à l'augmentation des besoins. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Pour plus de détails ou faire un don : centraide-mtl.org.

À propos du Réseau alimentaire de l'Est de Montréal (RAEM)

Le Réseau alimentaire de l'Est de Montréal est un OBNL qui a pour mission de fédérer les initiatives en alimentation dans l'Est de Montréal dans un objectif de lutte contre les déserts alimentaires. Il prend le rôle d'incubateur de projets collectifs et concertés visant la création de projets mutualisés et locaux. Au début de la pandémie, le RAEM a mobilisé ses partenaires pour venir en aide aux habitants du territoire de l'Est de Montréal. C'est ainsi qu'est née La Grande Boucle Solidaire, un projet collectif d'aide alimentaire. Ce sont entre 6000 et 8000 bénéficiaires qui reçoivent chaque semaine un peu de réconfort dans cette période difficile.

SOURCE Transat A.T. Inc.

Renseignements: MÉDIAS : Odette Trottier, Directrice, Affaires publiques et communication, Transat, [email protected], 1 514 908-8891; Annick Gagnon, Conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, [email protected], 514 288-1261, poste 242; Agathe Roche, Chargée de mobilisation et communication, Réseau alimentaire de l'Est de Montréal, [email protected], 438 638-8960, poste 5

Liens connexes

http://www.transat.com/